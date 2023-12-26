Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 26.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 26 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 26 грудня.

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DeepState

Російські загарбники станом на 26.12.2023 проводять активну наступальну операцію, з метою захопити Часів Яр на Бахмутському напрямку. Так, ворог закріплюється на кладовищі біля Богданівки та має просування східніше Іванівського.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 76 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Сіньківки Харківської області,

Богданівки Донецької області,

Новобахмутівки, Степного, Авдіївки, Першотравневого та Невельського Донецької області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Новомихайлівки Донецької області,

Старомайрського Донецької області,

Роботиного Запорізької області.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Станом на 26 грудня немає оновленої інформації. Тому поки нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за джерелами російського військкора, станом на сьогодні, 25 грудня, ЗСУ досягли успіхів поблизу Бахмута — просунулися на південний захід від Верхньокам’янського, біля Хромового та Кліщіївки.

На противагу цьому окупанти мають незначні успіхи на схід від Тернів на Куп'янському напрямку, а також на схід від Степового — на Авдіївському.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 грудня 2023 року

Станом на 26 грудня немає оновлених актуальних даних. Тому поки нагадаємо ситуацію за минулу добу.

За добу сталось 48 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — 15 атак в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області;

на Бахмутському — три атаки біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Військові Збройних сил України на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 10 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 — в районах Первомайського та Невельського Донецької області;

на Мар’їнському — три атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

на Запорізькому — три атаки біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, росіяни пильно стежать за підготовкою Збройних сил України до можливого контрнаступу-2024. Зокрема, і через це вони активізувалися на східних напрямках.