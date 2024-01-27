АРМА розробляє механізм використання заморожених активів РФ, — Олена Дума

Голова АРМА Олена Дума та ведуча Новини.LIVE Юлія Литвиненко. Фото: скірншот

Безліч країн арештували активи російських олігархів та політиків, однак, щоб Україна могла використати ці кошти на свою користь, необхідно вигадати відповідний механізм. Над цим вже активно працюють в АРМА.

Про це Новини.LIVE повідомила голова АРМА Олена Дума.

Читайте також:

Використання російських активів

Голова Агенства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума розповіла в інтервʼю Новини.LIVE про напрацювання АРМА стосовно механізму використання активів РФ.

"Коли ми маємо арештовані активи і не маємо вироку суду, то в рамках рішення нашого кримінального процесуального кодексу України — яке потім згодом може визнаватись за міжнародними конвенціями іншою країною — ми маємо право витребувати повернути в Україну речові докази, які є в рамках кримінальних проваджень", — каже Олена Дума.

І хоча Україні не можуть передати, приміром, нерухомість чи земельні ділянки, що знаходяться на території іншої країни, ми можемо вимагати про перерахування на українські рахунки арештовані кошти і користуватися ними під час війни.

Нагадаємо, премʼєр-міністри Великої Британії та Бельгії домовились про продовження спільних зусиль з конфіскації активів РФ.