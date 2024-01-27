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АРМА розробляє механізм використання заморожених активів РФ, — Олена Дума

27 січня 2024 05:29
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
АРМА розробляє механізм використання заморожених активів РФ, — Олена Дума
Голова АРМА Олена Дума та ведуча Новини.LIVE Юлія Литвиненко. Фото: скірншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Безліч країн арештували активи російських олігархів та політиків, однак, щоб Україна могла використати ці кошти на свою користь, необхідно вигадати відповідний механізм. Над цим вже активно працюють в АРМА. 

Про це Новини.LIVE повідомила голова АРМА Олена Дума. 

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Використання російських активів

Голова Агенства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума розповіла в інтервʼю Новини.LIVE про напрацювання АРМА стосовно механізму використання активів РФ. 

"Коли ми маємо арештовані активи і не маємо вироку суду, то в рамках рішення нашого кримінального процесуального кодексу України — яке потім згодом може визнаватись за міжнародними конвенціями іншою країною — ми маємо право витребувати повернути в Україну речові докази, які є в рамках кримінальних проваджень", — каже Олена Дума.  

І хоча Україні не можуть передати, приміром, нерухомість чи земельні ділянки, що знаходяться на території іншої країни, ми можемо вимагати про перерахування на українські рахунки арештовані кошти і користуватися ними під час війни.

Нагадаємо, премʼєр-міністри Великої Британії та Бельгії домовились про продовження спільних зусиль з конфіскації активів РФ. 

санкції проти Росії
олігархи
АРМА
гроші
активи
Росія

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