Повітряна тривога зараз 1 серпня — атака БпЛА на Київ та низку областей

Атака ударних БпЛА — Повітряні сили попередили Київ про небезпеку
1 серпня 2024 03:28
оновлено: 03:45
Ударний безпілотник типу "шахед". Фото: NTA
Повітряна тривога в Україні зараз 1 серпня поширилась на Київ, куди наразі прямують ударні дрони. Крім того, про небезпеку попередили Київську, Чернігівську, Сумську та інші області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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"БпЛА в Київській області, курсом на Бровари/Київ", — попередили бійці.
Повітряна тривога в Україні триває вже понад дві години. Наразі про загрозу попередили такі області:
- Київ та Київську,
- Черкаську,
- Чернігівську,
- Сумську,
- Полтавську,
- Харківську.
Оновлено 03:42. Після відбою повітряної тривоги в Києві та області за хвилину оголосили про повторну небезпеку для регіону.
Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА в Київській області.
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