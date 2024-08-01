Повітряна тривога зараз 1 серпня — атака БпЛА на Київ та низку областей

Ударний безпілотник типу "шахед". Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз 1 серпня поширилась на Київ, куди наразі прямують ударні дрони. Крім того, про небезпеку попередили Київську, Чернігівську, Сумську та інші області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"БпЛА в Київській області, курсом на Бровари/Київ", — попередили бійці.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні триває вже понад дві години. Наразі про загрозу попередили такі області:

Київ та Київську,

Черкаську,

Чернігівську,

Сумську,

Полтавську,

Харківську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:42. Після відбою повітряної тривоги в Києві та області за хвилину оголосили про повторну небезпеку для регіону.

Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА в Київській області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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