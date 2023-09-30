Історія парамедикині з Криму, яка воює за Україну: ексклюзив

Аеророзвідниця Ірина Голосна. Фото: Ірина Голосна

Кожна жінка має права вибору, але не кожна наважиться кардинально змінити своє життя. Історія про ту, яка покинула рідний Крим, перевтілилась з фармацевта в бойового медика, а сьогодні захищає нашу країну як аеророзвідниця, — читайте в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE історію активістки Жіночого ветеранського руху, ветеранки російсько-української війни, військової медикині Ірини Голосної.

"Я не цікавилась політикою"

Моя мама родом з Львівської області, а тато зі Слов'янська. Я народилася у Краматорську. Анексію Криму я застала в Севастополі, там я працювала фармацевтом. Я з 19-ти років працювала фармацевтом і якщо чесно, в політику ніколи не лізла. Знала хто наш президент і знала хто така Тимошенко, і все. Та коли почався Майдан, а багато хто з Криму їздив на Майдан, то зі мною працювала дівчина в якої брат працював в сімферопольському ОМОНі. Він був на майдані з перших днів і він їй дзвонив і як то кажуть, з перших вуст розповідав що там відбувається. Він отримав поранення і дякувати Богу йому вдалось вибратись звідти.

Читайте також:

Ірина Голосна з гітарою. Фото: Ірина Голосна

"Хотіла потрапити на Майдан"

Так як я працювала у київській фармацевтичній компанії, то в лютому 2014 року наша гендиректор збирала усіх завідувачів аптек у Києві, щоб підбити підсумки. І я з Севастополя поїхала у Київ. Я дуже хотіла потрапити на Майдан, але коли я вже була у потязі, мені подзвонила подруга і каже: "Іра, Майдан вже розібрали, там нічого немає". А потім зателефонувала моя мама зі словами: "Іра, виходь з потягу бо там вбивають людей в Києві" Там війна!" Звісно, з потягу я не вийшла. Але до столиці я приїхала у день, коли в центрі міста розстрілювали людей. Вокзал був порожнім. Метро було зачинене. Я їхала якимось автобусом, і водій нас кудись довіз, а потім розвернувся до нас, і каже: "Люди! Я їду у бік Майдану".

"Початок війни — це горе"

Коли я дісталася до офісу, пам'ятаю, що потяги вже не курсували — з Західної України у Київ. І наша гендиректорка сказала тоді: "Дівчата, поки є зв'язок — дзвоніть додому, кажіть, що ви живі-здорові". Тоді вже банки не працювали, рахунки блокували. І я думала, що початок нашої війни до повномасштабної — це горе, це біда.

Розстріли на Майдані. Фото: Getty Images

"В Крим зайшли росіяни, а я вірила в справедливість"

Потім я повернулася у Крим, і буквально за день після цього до Криму зайшли росіяни. І я зрозуміла, що в Криму ще гірше чим в Києві. Севастополь був у блокпостах. Але я тоді була така наївна людина, я вірила в справедливість, в чесність і в те, що все закінчиться. До Севастополя приїхали кадировці, але крім Севастополя їх ніде не було. Решта частина Криму взагалі не знали, що росіяни в Криму. Пізніше мені в соцмережах написала одна жінка, яка сказала що ці чеченці — це не люди, вони ріжуть та вбивають людей. Але ми далі там жили і думала що росіяни підуть.

"У мене не було жодного знайомого військового"

У мене не було жодного знайомого військового там. Але у колег були родичі на кораблях, у військових частинах, які "живим" щитом — собою захищали своїх чоловіків. Я з ними також ходила. Ночами ми чергували біля військових частин, щоб не було штурму. Йшли після роботи, стояли між кацапнею і нашими хлопцями — щоб, не дай Боже їх не розстріляли. Ми тоді взагалі нічого не розуміли.

"Влітку 2014року я зрозуміла що живу серед ворогів "

Переломний момент стався влітку 2014 року, я їхала з роботи в тролейбусі додому, це було перед анексією Криму і люди в тому тролейбусі, щось обговорювали. Мовляв, все добре, так їм і треба, кричали "Ура! Нарешті це станеться". А я не розуміла, що робиться. І коли я вийшла з тролейбуса до мене дзвонить моя кума і плаче. Щоб ви собі розуміли у нас вже тоді не було ні українських соціальних мереж, ні телебачення. А кума мені каже, збили наш літак над луганським аеропортом і каже: "Іра, там стільки загинуло людей". І тут я зрозуміла, що живу серед ворогів. Тоді виїхати з міста мене змусила донька.

"Мою доньку почали принижувати за проукраїнську позицію"

Влітку моя донька захотіла виїхати з Криму в Україну, захотіла подивитися Київ. І ми поїхали. Сходили на Майдан, купили багато символіку. Тоді їй було 17, вона тільки-но закінчила другий курс у інституті менедженту та туризму. Вона була дуже активною, була головою студради. Коли ми приїхали додому і ректор побачила її з українською символікою — доньку одразу вигнали зі студради. Її почали утискати, ображати, принижувати за її проукраїнську позицію. І, за пару тижнів навчання вона до мене прийшла і зізналася: "Мама, я хочу поїхати. Я не буду тут вчитися". Я сказала дитині: "Добре. Поїдеш вчитися до Львова". Я теж хотіла поїхати. Тим більше, що я вже почала волонтерити. А чоловік мій був проти переїзду. На той час він працював на Півночі, на "Газпромі".

Ірина Голосна у військовій формі. Фото: Ірина Голосна

"Родичів з Горлівки бачила востаннє в 2014 році"

Я дитину залишила у Львові, а сама поїхала у Слов'янськ, там похований мій тато. Дорогою заїхала у Горлівку, де у мене жили родичі. І я пам'ятаю, що ми гуляли з сестрою у парку, де було багато прапорів російських. І я до сестри кажу: "Ти розумієш, що у вас висять російські прапори, ти не боїшся що росіяни анексують вас як і Крим?". У відповідь почула: "Ну а що? Вам нормально там живеться і нам буде нормально". Це був останній раз, коли я бачила своїх родичів з Горлівки.

"Я зустріла хлопців з Автомайдану"

Вже поблизу зі Слов'янськом, де похований батько, я зустріла волонтерів з Харківського автомайдану. Біля мене зупинився бус, за кермом якого була дівчина, і вона запитала мене де знаходиться якась вулиця. Я відповіла: "Скажіть мені, що вам потрібно і я скажу, де це". А вони пояснюють: "Нам потрібно на блокпост. Ми Харківський Автомайдан, хлопцям веземо допомогу". Тоді я напросилася поїхати з ними. Запитала, що потрібно військовим купити. "Ну, воду. Завжди води не вистачає". І ми купили багато води та поїхали до хлопців.

Харківський автомайдан. Фото: FB "Автомайдан Харків"

Військовий, з яким ми познайомилися на блокпосту, тоді сказав мені: "Якийсь у вас дивний край! Ось, люди з одного села праворуч плюють нам вслід. А з того села, що зліва, люди привозять нам хліб, картоплю. Я не розумію чому так".

"Передавали гроші українським захисникам"

Я взяла у Харківського Автомайдану контакти, щоб допамагти їм. У Криму — в аптеці, куди вже не постачався товар, де ніхто не контролював, чи вийшли ми на роботу, ми з дівчатами почали збирати гроші для українських військових. До цього ми збирали гроші для того, щоб купувати ліки у кримські військові частини, але потім дізналися, що люди, яким ми ці гроші передавали, нас обманювали. Ми збирали гроші для військових, а двічі на місяць я возила ці гроші через кордон, у Харків. Це були мільйони.

Ірина Голосна з подругою військовою. Фото: Ірина Голосна

"Як я потрапила в "Азов""

Свого часу я вчилася у Харківській фармакадемії. І одного разу на тамтешньому вокзалі я випадково зустріла дівчину, з якою вчилася. Її чоловік на той момент вже був у "Азові". Але вона боялася мені це сказати. Адже ми давно не бачилися. Ми декілька годин розмовляли фактчино ні про що, аж доки у мене не задзвонив телефон. З моєї розмови вона зрозуміла, що я, скажімо так, не зовсім ворог. І тоді вона наважилася розповісти: "Слухай, я тобі скажу: у мене чоловік в "Азові". А я роботу покинула, їду на вишкіл, хочу опанувати тактичну медицину". Вона розповіла мені про медичний корпус "Азова", про те, що хоче долучитися до нього. А я ій кажу, давай я тобі буду допомагати. І так я в 2015 році потрапила в "Азов", в якому відбула одну ротацію.

Ірина Голосна на службі. Фото: Ірина Голосна

"Спочатку я сортувала медикаменти"

Спочатку, я була як провізор: сортувала медикаменти, перекладала лікарям в шпиталі лікарства, потім стала парамедиком. Пізніше, в січні я відпросилася в командира поїхати до Львова, бо в моєї доньки було день народження. І коли я була у Львові — 24 січня почали бомбити Маріуполь. Командир сказав що більше добровольчих батальйонів не буде і я залишилась у Львові.

"Навесні 2015 року я прийшла у 24 бригаду"

Потім я пішла у 24 бригаду парамедиком. Це була весна 2015 року. Спочатку я відслужила рік і не змогла піти з армії, бо так і залишалася фактично єдиним санінструктором. Підписала тоді контракт рік. Звільнилася я у 2017 році І пішла знову працювати в аптеку.

"Я побачила, що бомблять всю Україну"

Ми живемо на вулиці Угорській у Львові, в гуртожитку. Власного житла я не маю. І от, в нашому гуртожитку живуть люди з різних регіонів України, ті що вже тікали. І ми часто говорили про те, що щось буде, просто не знали коли точно. Коли почалось повномасштабне вторгнення я спала в ліжку у Львові. Мене розбудила донька, яка кричала. І тут до неї подзвонила подруга з Харкова, яка каже що просунулась від пострілів, бо там як раз бомбили аеропорт в Чугуєві. І вона подзвонила донці, щоб в мене запитати, що їй робити так як військова. Але в якісь хвилини, я не могла повірити як так бомблять! І через телефон чую звуки вибухів, я їй кажу що робити, а потім заходжу в наш ветеранський чат і бачу що бомблять всю Україну.

Ірина Голосна біля машини. Фото: Ірина Голосна

"Я знаю — мій обов'язок захищати Україну"

Коли почалось повномаштабне вторгення я не могла просто сидіти. Я знаю, що захищати нашу країну — це мій обов'язок. Мені дуже подобається аеророзвідка. Коли, в 2017 році я звільнилась зі служби, я дуже хотіла туди потрапити. Додам, що це було дуже елітно туди потрапити. В нашій 24 бригаді були дрони, але їх нікому не давали, бо на них ніхто не вмів літати і вони були дуже дорогі, і якщо ти його розбив ніхто не знав як його списати. Але завдяки Марії Берлінській, яка готувала пілотів, я зрозуміла, що хочу бути в аеророзвідці. Я записалася на навчання.

Марія Берлінська з дронами. Фото: Google

До слова, Марія Берлінська — українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовиками, аеророзвідки під час Російсько-Української війни.

"Я шкодую, що виїхала з Криму"

Я виїхала з Криму на закордонному паспорті, всі українські документи залишила в Криму. Я на такому патріотизмі виїждала звідтам, що забула про якісь побутові речі. І сьогодні я шкодую, що не залишилась в Криму, хоча б для того, щоб продати житло. Бо без свого житла дуже тяжко.

"Живучи у Львові не відчуваю себе вдома"

Я знаю що війна закінчиться, але з яким успіхами для нас? Я живучи у Львові стільки років взагалі не відчуваю себе вдома. Я навіть фотографії з Криму тут не дивлюсь. Для мене це так болить, це так пече. З мого дитинства моє улюблене місце — це Горлівка. Там жили моїх дві улюблені тітки. Ми братом там ходили на терикони і я розумію, що тепер я не побачу Горлівки....і ті міста, де пройшло моє дитинство.

"Всі хочуть перемоги, але ніхто не хоче воювати"

Ви питаєте, чи жінкам потрібно йти у військо? Я не хочу воювати, але вважаю що це мій обов'язок. І жінкам потрібно йти у військо, це такий самий обов'язок як і в чоловіків. Бо всі хочуть перемоги, але ніхто не хоче воювати.

Ірина Голосна на позиціях. Фото: Ірина Голосна

Додамо, Ірина Голосна членкиня ГО "Veteranka" — це перша та єдина спільнота жінок України з військовим досвідом.

Місія "Veteranka" — адвокація та захист прав, рівних можливостей для військовослужбовиць в армії. З 24 лютого частина ветеранок повернулася на війну, щоб на рівні з чоловіками захищати нашу країну, а інша частина сформувала міцний тил. До організації приєдналася велика кількість цивільних волонтерок і волонтерів, які невпинно допомагають країні у штабі швидкого реагування.

Сьогодні рух "Veteranka" відкрив збір "Зима близько" для забезпечення 200 захисників та захисниць аби продовжувати ефективну боротьбу в умовах зими, не втрачаючи здоров’я, мотивації та людей через недостатнє спорядження. Серед основних запитів: зимова зручна форма, берці, генератори, буржуйки, екофло та набори медикаментів.



Зробити свій внесок:

моно 5375411208272588

PayPal [email protected]

Реквізити:

Найменування отримувача: БО БФ ВЕТЕРАНКА

Код отримувача: 45043389

Рахунок отримувача: UA863052990000026009005028382

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"