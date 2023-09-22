Перший американський танк Abrams вже наступного тижня надійде до України, — Байден
Перші танки Abrams наступного тижня надійдуть до України. Про це заявив президент США Джо Байден.
Повідомляє Білий дім.
Танки Abrams їдуть в Україну
Американський президент Джо Байден заявив, що такнки Abrams надійдуть до України за кільа днів.
"Перші танки Abrams надійдуть до України наступного тижня", — заявив Байден під час розширеної двосторонньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Також Джо Байден заявив, що США залишається відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення.
Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.
Додамо, Зеленський вже зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.