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Перший американський танк Abrams вже наступного тижня надійде до України, — Байден

22 вересня 2023 00:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Перший американський танк Abrams вже наступного тижня надійде до України, — Байден
Американський танк Abrams. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Перші танки Abrams наступного тижня надійдуть до України. Про це заявив президент США Джо Байден.

Повідомляє Білий дім.

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Американський президент Джо Байден заявив, що такнки Abrams надійдуть до України за кільа днів.

"Перші танки Abrams надійдуть до України наступного тижня", — заявив Байден під час розширеної двосторонньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Також Джо Байден заявив, що США залишається відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Додамо, Зеленський вже зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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