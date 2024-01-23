По всій Україні оголошено повітряну тривогу — зліт ворожого МіГ-31
У Києві втретє за день оголошено повітряну тривогу. Причиною став зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Чергова повітряна тривога в Україні
В Україні оголошено повітряну тривогу. Також військові попереджають про ракетну небезпеку. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.
Про небезпеку попереджають у зв'язку із злетом ворожого МіГ-31К, базується на аеродромі в Саваслейці Нижньогородської області.
Додамо, що російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися попадання в житлову інфраструктуру міста, а також пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.
У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.
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