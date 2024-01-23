Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow По всій Україні оголошено повітряну тривогу — зліт ворожого МіГ-31 arrow

По всій Україні оголошено повітряну тривогу — зліт ворожого МіГ-31

23 січня 2024 14:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
По всій Україні оголошено повітряну тривогу — зліт ворожого МіГ-31
МіГ-31 у повітрі з "Кинджалом". Фото: Defense Express
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві втретє за день оголошено повітряну тривогу. Причиною став зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Читайте також:
скрін
Попередження про зліт ворожого МіГ-31К

Чергова повітряна тривога в Україні

В Україні оголошено повітряну тривогу. Також військові попереджають про ракетну небезпеку. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.

Про небезпеку попереджають у зв'язку із злетом ворожого МіГ-31К, базується на аеродромі в Саваслейці Нижньогородської області.

тривога
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Додамо, що російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися попадання в житлову інфраструктуру міста, а також пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

 

Київ
війна
Україна
повітряна тривога
винищувач

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі