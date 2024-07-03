Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога — де оголошена загроза ракетних ударів arrow

Повітряна тривога — де оголошена загроза ракетних ударів

3 липня 2024 00:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 3 липня
Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото ілюстративне: Associated Press
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вночі, 3 липня, під час повітряної тривоги в України була оголошена загроза ракетних ударів. У небезпеці — більша частина нашої країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 

Станом на 00:45 повітряна тривога охоплює майже весь південь України, а також схід і частково північ і центр.

Повітряна тривога в Україні
Карта повітряних тривог в Україні вночі, 3 липня. Фото: alerts.in.ua

ЗСУ попереджають, що Росія може застосувати балістичне озброєння. Балістичне озброєння — це ракети, які летять по балістичній траєкторії. Такі цілі важко збивати, адже в ППО набагато менше часу для реакції на таку ракету. 

Загроза ракетних ударів в Україні вночі 3 липня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Новина доповнюється. 

війна безпілотники обстріли повітряна тривога винищувач авіабомба загроза

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо