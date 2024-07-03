Повітряна тривога в Україні вночі 3 липня

Повітряна тривога — де оголошена загроза ракетних ударів
3 липня 2024 00:39
Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото ілюстративне: Associated Press
Вночі, 3 липня, під час повітряної тривоги в України була оголошена загроза ракетних ударів. У небезпеці — більша частина нашої країни.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Читайте також:
Повітряна тривога в Україні
Станом на 00:45 повітряна тривога охоплює майже весь південь України, а також схід і частково північ і центр.
ЗСУ попереджають, що Росія може застосувати балістичне озброєння. Балістичне озброєння — це ракети, які летять по балістичній траєкторії. Такі цілі важко збивати, адже в ППО набагато менше часу для реакції на таку ракету.
Новина доповнюється.
Читайте Новини.LIVE!