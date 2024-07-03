Повітряна тривога в Україні вночі 3 липня

Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото ілюстративне: Associated Press

Вночі, 3 липня, під час повітряної тривоги в України була оголошена загроза ракетних ударів. У небезпеці — більша частина нашої країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 00:45 повітряна тривога охоплює майже весь південь України, а також схід і частково північ і центр.

Карта повітряних тривог в Україні вночі, 3 липня. Фото: alerts.in.ua

ЗСУ попереджають, що Росія може застосувати балістичне озброєння. Балістичне озброєння — це ракети, які летять по балістичній траєкторії. Такі цілі важко збивати, адже в ППО набагато менше часу для реакції на таку ракету.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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