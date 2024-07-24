Повітряна тривога в Україні зараз 24 липня — що загрожує областям

Силуети ударних безпілотників у небі. Фото: Pacific Press Picture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 24 липня поширилась на Черкаську та Кіровоградську області. Загроза ударних безпілотників триває. Крім того, військові попереджають про пуски керованих авіабомб в Донецькій області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряні сили попереджають про рух "шахедів" у Кіровоградській області в бік Черкаської. Крім того, військові виявили нові групи безпілотників з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також військові попередили про пуски КАБ в Донецькій області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Полтавську,

Черкаську,

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Харківську,

Донецьку,

Запорізьку,

Херсонську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:41. Військові оголосили про загрозу БпЛА в Полтавській області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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