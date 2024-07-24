Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога поширилась — безпілотники летять традиційним напрямком arrow

Повітряна тривога поширилась — безпілотники летять традиційним напрямком

24 липня 2024 01:17
оновлено: 01:42
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні зараз 24 липня — що загрожує областям
Силуети ударних безпілотників у небі. Фото: Pacific Press Picture alliance
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 24 липня поширилась на Черкаську та Кіровоградську області. Загроза ударних безпілотників триває. Крім того, військові попереджають про пуски керованих авіабомб в Донецькій області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога вночі 24 липня

Повітряні сили попереджають про рух "шахедів" у Кіровоградській області в бік Черкаської. Крім того, військові виявили нові групи безпілотників з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Атака Росії на Україну вночі 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також військові попередили про пуски КАБ в Донецькій області.

Чому повітряна тривога зараз 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

  • Полтавську,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Дніпропетровську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку,
  • Херсонську.
Карта тривоги зараз 24 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:41. Військові оголосили про загрозу БпЛА в Полтавській області.

Повітряна тривога в Полтавській області 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...

безпілотники обстріли окупанти повітряна тривога небезпека війна в Україні війна атака авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом