Повітряна тривога в Україні зараз 24 липня — що загрожує областям

Повітряна тривога поширилась — безпілотники летять традиційним напрямком
Повітряна тривога в Україні зараз 24 липня поширилась на Черкаську та Кіровоградську області. Загроза ударних безпілотників триває. Крім того, військові попереджають про пуски керованих авіабомб в Донецькій області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога вночі 24 липня
Повітряні сили попереджають про рух "шахедів" у Кіровоградській області в бік Черкаської. Крім того, військові виявили нові групи безпілотників з Чорного моря в напрямку Одеської області.
Також військові попередили про пуски КАБ в Донецькій області.
Наразі повітряна тривога охопила такі області:
- Полтавську,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Запорізьку,
- Херсонську.
Оновлено 01:41. Військові оголосили про загрозу БпЛА в Полтавській області.
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