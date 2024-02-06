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Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі "шахеди"

6 лютого 2024 23:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Повітряна тривога зараз 6 лютого — куди летять шахеди
"Шахед" летить повітряним простором вночі. Фото: NTA
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У вівторок, 6 лютого, в Україні вчергове пролунала повітряна тривога. Її було оголошено у декількох областях о 23-й годині. Є небезпека атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 23:50 повітряну тривогу оголошено у п'яти областях країни. А саме:

  • Луганська,
  • Миколаївська, 
  • Кіровоградська,
  • Херсонська,
  • Запорізька.
карта тривог
Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Яка небезпека атак 6 лютого

За даними ПС ЗСУ, шахеди рухаються з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області. РФ запустила одразу кілька груп безпілотників.

"Група "шахедів" на Кіровоградщині — курсом на північний захід. Група "шахедів" на Херсонщині прямують на Миколаївщину", — інформують захисники. 

Згодом стало відомо про ще одну групу БпЛА, яка летить на Миколаївщину з півдня.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський затвердив створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремий рід військ. За результатами опрацювання відповідні пропозиції внесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Також ми писали, що у Києві суд скасував дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для охоронця поліклініки у Деснянському районі Вадима Мошкіна. Чоловік в червні 2023 року не впустив людей в укриття під час обстрілу столиці, через що вони загинули.

безпілотники
дрон Шахід-136
повітряна тривога
війна в Україні

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