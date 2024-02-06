Повітряна тривога зараз 6 лютого — куди летять шахеди

Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі "шахеди"
У вівторок, 6 лютого, в Україні вчергове пролунала повітряна тривога. Її було оголошено у декількох областях о 23-й годині. Є небезпека атаки ворожих безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Станом на 23:50 повітряну тривогу оголошено у п'яти областях країни. А саме:
- Луганська,
- Миколаївська,
- Кіровоградська,
- Херсонська,
- Запорізька.
Яка небезпека атак 6 лютого
За даними ПС ЗСУ, шахеди рухаються з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області. РФ запустила одразу кілька груп безпілотників.
"Група "шахедів" на Кіровоградщині — курсом на північний захід. Група "шахедів" на Херсонщині прямують на Миколаївщину", — інформують захисники.
Згодом стало відомо про ще одну групу БпЛА, яка летить на Миколаївщину з півдня.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський затвердив створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремий рід військ. За результатами опрацювання відповідні пропозиції внесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
Також ми писали, що у Києві суд скасував дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для охоронця поліклініки у Деснянському районі Вадима Мошкіна. Чоловік в червні 2023 року не впустив людей в укриття під час обстрілу столиці, через що вони загинули.
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