Повітряна тривога зараз 6 лютого — куди летять шахеди

"Шахед" летить повітряним простором вночі. Фото: NTA

У вівторок, 6 лютого, в Україні вчергове пролунала повітряна тривога. Її було оголошено у декількох областях о 23-й годині. Є небезпека атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 23:50 повітряну тривогу оголошено у п'яти областях країни. А саме:

Луганська,

Миколаївська,

Кіровоградська,

Херсонська,

Запорізька.

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Яка небезпека атак 6 лютого

За даними ПС ЗСУ, шахеди рухаються з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області. РФ запустила одразу кілька груп безпілотників.

"Група "шахедів" на Кіровоградщині — курсом на північний захід. Група "шахедів" на Херсонщині прямують на Миколаївщину", — інформують захисники.

Згодом стало відомо про ще одну групу БпЛА, яка летить на Миколаївщину з півдня.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський затвердив створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремий рід військ. За результатами опрацювання відповідні пропозиції внесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

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