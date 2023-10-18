Путін заявив, що в Україні замислилися над переговорним процесом
18 жовтня 2023 13:23
Президент Російської Федерації Володимир Путін. Фото:
Президент країни-агресора Путін вважає, що в Україні замислюються над переговорним процесом. При цьому він зазначив, що цього недостатньо.
Про це Путін повідомив під час розмови з журналістами.
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Путін заявив, що в Україні "замислюються про переговорний процес".
"Це трансформація в правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо. Якщо в Україні хочуть переговорного процесу, театральні жести не потрібні, треба скасувати декрет, що забороняє переговори", — заявив голова Кремля.
Нагадаємо, що рік тому Зеленський ухвалив рішення РНБО, за яким констатовано неможливість вести переговори з Путіним.
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