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Путін заявив, що в Україні замислилися над переговорним процесом

18 жовтня 2023 13:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін заявив, що в Україні замислилися над переговорним процесом
Президент Російської Федерації Володимир Путін. Фото:
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент країни-агресора Путін вважає, що в Україні замислюються над переговорним процесом. При цьому він зазначив, що цього недостатньо.

Про це Путін повідомив під час розмови з журналістами.

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Путін заявив, що в Україні "замислюються про переговорний процес".

"Це трансформація в правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо. Якщо в Україні хочуть переговорного процесу, театральні жести не потрібні, треба скасувати декрет, що забороняє переговори", — заявив голова Кремля.

Нагадаємо, що рік тому Зеленський ухвалив рішення РНБО, за яким констатовано неможливість вести переговори з Путіним.

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