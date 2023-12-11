Росіяни атакують Київ — через падіння уламків в одному з районів спалахнула пожежа

Ворожа ракета по столиці. Фото: російські ЗМІ

РФ атакує столицю. Внаслідок роботи ППО падіння уламків зафіксували в Дарницькому та Голосіївському районах.

Про це повідомляють в КМВА.

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Внаслідок атаки в житловому будинку вибиті шибки. Ща попередньою інформацією, уламками скла трамвувалися двоє дорослих та дитина.

"В Голосіївському районі,ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети є задимлення на даху житлового будинку.Підрозділи ДСНС працюють на місцях викликів", — йдеться в повідомленні.

Що передувало

4:39. У місті працює ППО.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: скриншот

04:50. Уламки впали в Дарницькому та Голосіївському районах.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи, 11 грудня, пролунали у столиці. Жителів попередили про ракетну небезпеку.