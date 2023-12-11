Росіяни атакують Київ — через падіння уламків в одному з районів спалахнула пожежа
11 грудня 2023 04:45
оновлено: 05:44
Ворожа ракета по столиці. Фото: російські ЗМІ
РФ атакує столицю. Внаслідок роботи ППО падіння уламків зафіксували в Дарницькому та Голосіївському районах.
Про це повідомляють в КМВА.
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Внаслідок атаки в житловому будинку вибиті шибки. Ща попередньою інформацією, уламками скла трамвувалися двоє дорослих та дитина.
"В Голосіївському районі,ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети є задимлення на даху житлового будинку.Підрозділи ДСНС працюють на місцях викликів", — йдеться в повідомленні.
Що передувало
4:39. У місті працює ППО.
04:50. Уламки впали в Дарницькому та Голосіївському районах.
Нагадаємо, вибухи, 11 грудня, пролунали у столиці. Жителів попередили про ракетну небезпеку.
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