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Росіяни атакують Київ — через падіння уламків в одному з районів спалахнула пожежа

11 грудня 2023 04:45
оновлено: 05:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Росіяни атакують Київ — через падіння уламків в одному з районів спалахнула пожежа
Ворожа ракета по столиці. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

РФ атакує столицю. Внаслідок роботи ППО падіння уламків зафіксували в Дарницькому та Голосіївському районах.

Про це повідомляють в КМВА.

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Внаслідок атаки в житловому будинку вибиті шибки. Ща попередньою інформацією, уламками скла трамвувалися двоє дорослих та дитина.

"В Голосіївському районі,ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети  є задимлення на даху житлового будинку.Підрозділи ДСНС працюють  на  місцях викликів", — йдеться в повідомленні.

Що передувало

 4:39. У місті працює ППО.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: скриншот

04:50. Уламки впали в Дарницькому та Голосіївському районах.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи, 11 грудня, пролунали у столиці. Жителів попередили про ракетну небезпеку.

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