Росіяни вдарили по Дніпру — є поранені

Наслідки обстрілу. Фото: Суспільне Дніпро

У п'ятницю, 28 червня, російська армія атакувала Дніпро. Ракета влучила в багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Ракетний удар по Дніпру 28 червня

Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Ракета зруйнувала кілька поверхів. За попередньою інформацією ОВА, є поранені. Зараз працівники ДСНС та поліція розпочинають рятувальну операцію.

Скриншот допису Сергія Лисака

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Дніпрі перекрили рух вулицями, що розташовані поруч з місцем ракетного удару. Також призупинили роботу електротранспорту. Також вони зазначили, що у житловому будинку зруйновано чотири поверхи, а п'ятий зазнав значних пошкоджень.

Увага! Відео містять нецензурну лексику 18+

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 28 червня, окупанти вдарили по Харківській області авіабомбами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що росіяни вперше скинули на Харків авіабомбу ФАБ-500. Вона вдвічі потужніша за авіабомби, які Росія використовувала для обстрілів міста раніше.