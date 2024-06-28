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Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро — пошкоджена девʼятиповерхівка

28 червня 2024 19:03
оновлено: 19:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни вдарили по Дніпру — є поранені
Наслідки обстрілу. Фото: Суспільне Дніпро
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 28 червня, російська армія атакувала Дніпро. Ракета влучила в багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Ракетний удар по Дніпру 28 червня

Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Ракета зруйнувала кілька поверхів. За попередньою інформацією ОВА, є поранені. Зараз працівники ДСНС та поліція розпочинають рятувальну операцію.

Скриншот допису Сергія Лисака
Скриншот допису Сергія Лисака

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Дніпрі перекрили рух вулицями, що розташовані поруч з місцем ракетного удару. Також призупинили роботу електротранспорту. Також вони зазначили, що у житловому будинку зруйновано чотири поверхи, а п'ятий зазнав значних пошкоджень.

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Раніше ми писали, що у п'ятницю, 28 червня, окупанти вдарили по Харківській області авіабомбами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що росіяни вперше скинули на Харків авіабомбу ФАБ-500. Вона вдвічі потужніша за авіабомби, які Росія використовувала для обстрілів міста раніше.

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