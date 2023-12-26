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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

26 декабря 2023 07:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 26.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 26 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 26 декабря.

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DeepState

Российские захватчики по состоянию на 26.12.2023 проводят активную наступательную операцию с целью захватить Времен Яр на Бахмутском направлении. Так, враг закрепляется на кладбище возле Богдановки и имеет продвижение восточнее Ивановского.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 76 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

  • Сеньковки Харьковской области,
  • Богдановки Донецкой области,
  • Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Новомихайловки Донецкой области,
  • Старомайрского Донецкой области,
  • Работино Запорожской области.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

На 26 декабря нет обновленной информации. Поэтому пока напомним, в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по источникам российского военнослужащего, по состоянию на сегодняшний день, 26 декабря, ВСУ добились успехов вблизи Бахмута — продвинулись юго-западнее Верхнекаменского, возле Хромового и Клищиевки.

В противоположность этому оккупанты имеют незначительные успехи к востоку от Тернов на Купянском направлении, а также к востоку от Степного — на Авдеевском.

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 декабря 2023 года

На 26 декабря нет обновленных актуальных данных. Поэтому пока напомним ситуацию за прошедшие сутки.

За сутки произошло 48 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

  • на Купянском — 15 атак в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;
  • на Бахмутском — три атаки возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области;
Военные Вооруженных сил Украины на боевом задании
Военные Вооруженных Сил Украины на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 10 атак восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 — в районах Первомайского и Невельского Донецкой области;
  • на Марьинском - три атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском — три атаки возле Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и удерживают занятые позиции", — сообщили в Генштабе.

Напомним, россияне внимательно следят за подготовкой Вооруженных сил Украины к возможному контрнаступлению-2024. В частности, и поэтому они активизировались на восточных направлениях.

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