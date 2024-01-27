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АРМА разрабатывает механизм использования замороженных активов РФ, — Елена Дума

27 января 2024 05:29
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
АРМА разрабатывает механизм использования замороженных активов РФ, — Елена Дума
Глава АРМА Елена Дума и ведущая Новини.LIVE Юлия Литвиненко. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Множество стран арестовали активы российских олигархов и политиков, однако чтобы Украина могла использовать эти средства в свою пользу, необходимо придумать соответствующий механизм. Над этим уже активно трудятся в АРМА.

Об этом Новини.LIVE сообщила глава АРМА Елена Дума.

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Использование российских активов

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума рассказала в интервью Новини.LIVE о наработках АРМА по механизму использования активов РФ.

"Когда мы имеем арестованные активы и не имеем приговора суда, то в рамках решения нашего уголовного процессуального кодекса Украины — которое потом впоследствии может признаваться по международным конвенциям другой страной — мы имеем право истребовать вернуть в Украину вещественные доказательства, которые есть в рамках уголовных производств", — говорит Елена Дума.

И хотя Украине не могут передать, например, недвижимость или земельные участки, находящиеся на территории другой страны, мы можем потребовать перечисления на украинские счета арестованных средств и пользоваться ими во время войны.

Напомним, премьер-министры Великобритании и Бельгии договорились о продолжении совместных усилий по конфискации активов РФ.

санкции против России
олигархи
АРМА
деньги
активы
Россия

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