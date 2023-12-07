Зачем Путину Авдеевка до 14 декабря

Зачем кремлевскому диктатору очередные руины

Одной из самых горячих точек на карте российско-украинской войны остается северо-западный пригород Донецка — Авдеевка. Зачем Владимиру Путину очередной разрушенный донбасский город, и удастся ли оккупантам захватить Авдеевку за ближайшую неделю — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Город к дате

Российские оккупационные войска продолжают наступление на позиции Сил обороны Украины в районе Авдеевки. Несмотря на серьезные потери, ежедневно фиксируемые Генеральным штабом ВСУ, оккупанты не останавливают свои атаки. Кроме того, по информации российских источников, оккупационный контингент получил дополнительный стимул.

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14 декабря Владимир Путин проведет традиционную для себя "прямую линию", где ответит на заранее написанные и согласованные с Администрацией президента РФ вопросы простых россиян и журналистов прокремлевских СМИ. И это событие само по себе знаковое — потому что в прошлом году, уже во время полномасштабного военного конфликта, это ежегодное событие не произошло.

Как говорили тогда в околокремлевских кругах, причиной отмены "прямой линии-2022" было то, что у Владимира Путина не было никаких серьезных побед, которыми можно было бы похвастаться в практически прямом эфире. Поэтому, не желая рисковать даже минимально — вдруг что-то пошло бы не по плану, и кто-то спросил бы об отсутствии побед (и это после харьковского контрнаступления ВСУ и бегства оккупантов из Херсона), — кремлевский диктатор отказался от традиционного предновогоднего шоу.

Но в этом году Путин решил, что пора вернуть ритуал "общения с народом". И именно под эту "прямую линию" якобы дал приказ захватить Авдеевку. Такая позиция кремлевского руководства не является неожиданной или уникальной, во Второй мировой советская армия воевала именно так. Что, скажем, нашло свое отражение в резком и правдивом стихотворении русскоговорящего поэта Юрия Нестеренко:

И было известно солдатам,

Из дома вырванным войной,

Что города берутся — к датам.

А потому — любой ценой.

Но хватит ли у российских оккупационных войск сил для того, чтобы выполнить эту задачу тирана? В этом есть серьезные сомнения.

Россияне наступают и отступают

По сообщениям российских военкоров, оккупанты смогли захватить часть промышленной зоны Авдеевского коксохимического завода. Впрочем, впоследствии победные реляции были несколько подкорректированы — как оказалось, до успеха на "промке" россиянам еще далеко, потому что два ключевых объекта на этой территории, позволяющие держать под огневым контролем всю территорию, находятся в руках Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по некоторым направлениям в районе Авдеевки Силы обороны Украины в последние дни перешли в контрнаступление и отвоевали часть территории. Так, по информации американского Института изучения войны, российские подразделения были вынуждены отступить сразу с двух передовых позиций к северу от Авдеевского коксохима.

Вместе с тем, оккупанты таки продвинулись на северо-западном и южном направлениях, хотя этот успех не более чем локальный. К тому же такое продвижение традиционно оборачивается для российских подразделений серьезными потерями. Новини.LIVE уже писали о том, что тактику "мясных штурмов" российское военное командование не перестало использовать. Именно так происходит и под Авдеевкой. За каждый метр захваченной украинской земли россияне платят десятками или сотнями собственных жизней.

Бахмутские перспективы Авдеевки

Главной неудачей россиян остается путь из Авдеевки через Степное. Этот маршрут является главной логистической линией для подразделений ВСУ, которые держат этот донбасский город. И Степное остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Без захвата Степного шансы россиян на общий успех в битве за Авдеевку выглядят откровенно слабыми. Очевидно, понимая, что захватить этот город будет тяжело не только под день путинской "прямой линии", но и вообще, оккупанты артиллерийским огнем начали фактическое уничтожение гражданской инфраструктуры Авдеевки.

Фактически мы видим в Авдеевке то, что несколько месяцев назад, в начале 2023 года, пережил другой населенный пункт Донецкой области, Бахмут. Тогда, поняв, что взять Бахмут невозможно, россияне просто уничтожили его как опорный пункт Вооруженных сил Украины, заставив украинскую армию отступить с большей части бахмутской территории и не получив взамен, кроме руин, вообще ничего. Все планы о продолжении наступления западнее Бахмута так и остались в мечтах российского Генштаба. Похоже, с Авдеевкой через некоторое время произойдет та же история — когда россияне, уничтожив одновременно и город как таковой, и кучу собственных военных, получат под свой контроль руины. И не будут знать, что делать с ними дальше так же, как не знают, зачем им был нужен уничтоженный фактически до фундамента Бахмут.