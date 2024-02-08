Госбюджет России на 2024 год, сколько процентов Путин потратит на войну

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Российская Федерация продолжает тратить огромные деньги на полномасштабную войну в Украине. О том, сколько страна-агрессор зарабатывает на ископаемом топливе, когда она остановится и чем ее можно остановить — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Рекордный бюджет войны

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную войну на территории Украины, фактически переведя собственную экономику на военные рельсы. По крайней мере, федеральный бюджет страны-агрессора на 2024 год нельзя назвать иначе как "бюджетом войны".

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Согласно документам, на войну — застенчиво названную в сметк РФ — в текущем году Кремль готов выделить 10,8 триллиона рублей. (Для сравнения — на социальную сферу режим Владимира Путина готов тратить всего 7,7 трлн. Что это, если не бюджет времен войны?)

Эта сумма составляет 29,4% всех запланированных расходов. Следовательно, почти треть всего бюджета будет тратиться на продолжение бессмысленной бойни в Украине, бойни, которая российскому диктатору уже не принесет никакого стратегического успеха. Для сравнения — в бюджете Российской империи на 1914 год военные расходы, когда страна погрязла в мировой войне (а не воевала с одним маленьким соседом), составляли 44% от общего объема расходов.

Как видим, акцент на войну вполне сопоставим. Российские власти уже не кроются и особо не прячутся за вывеску "специальная военная операция" — ведь понятно, что ни одна спецоперация не может стоить трети федерального бюджета. За счет чего у Путина есть возможность продолжать войну — и как его остановить?

Нефть и газ, по которой бьют ВСУ

Естественно, главным фактором наполнения государственной сметы РФ является продажа ископаемого топлива — прежде всего нефти и газа. И здесь Российская Федерация, к сожалению, продолжает зарабатывать на своей нефтегазовой промышленности, причем зарабатывать не только в Китае или Индии.

За два года полномасштабной войны страна-агрессор экспортировала на международные рынки нефти и нефтепродуктов, газа, каменного угля на общую сумму 550 миллиардов долларов США. Такие заработки позволяют Владимиру Путину финансировать как военно-промышленный комплекс, так и собственно оккупационный контингент.

Украина на рубеже 2023-24 годов поняла, что даже те беспрецедентные санкции Запада, которые были введены коллективным Западом, не полностью перекрывают нефтегазовые каналы наполнения российского бюджета и начала наносить удары по объектам переработки и транспортировки нефти. И это, —отметил эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, — оказало серьезное влияние на ключевую российскую отрасль.

За последний месяц уровень экспорта Российской Федерацией нефти, мазута и других нефтепродуктов упал на 23%. Так что, отметил Снегирев, такая тактика Вооруженных сил Украины является однозначно правильной и выгодной, потому что она будет уменьшать доходы страны-агрессора — чего режим Владимира Путина боится больше, чем человеческих потерь на фронте. Потому что мобилизационный ресурс России достаточно большой — особенно по сравнению с украинским, а вот финансовые возможности после февраля 2022-го (что бы ни рассказывал на своих пресс-конференциях и прямых линиях Путин) уменьшились. И продолжают уменьшаться.

SWIFT и статус страны-террориста

Впрочем, несмотря на это, Россия продолжает через серые схемы покупать микросхемы для изготовления баллистических и крылатых ракет на Западе, в США и странах Евросоюза. И это также является серьезной проблемой, потому что такого продукта, который невозможно изготовить не только в России, но и в Китае, режим Путина приобрел на 1 миллиард долларов.

Поэтому, уверен Дмитрий Снегирев, российскую воинственность можно заглушить несколькими действенными мерами. Во-первых, полным отключением российской банковской системы от международной платежной системы SWIFT. Впрочем, этот шаг очень сложен для коллективного Запада, потому что Россия так или иначе интегрирована в мировую экономику — поэтому полное отключение ее банков от SWIFT может ударить и по цивилизованному миру.

Сложно для принятия и другое решение, которое, по мнению Снегирева, может остановить Россию — это признание ее страной-террористом. Такое признание имеет целью не только символическое значение, ибо такое определение для Российской Федерации обернется санкциями уже совсем другого уровня, чем сейчас.

Ну и, конечно, украинские удары по объектам нефтегазовой промышленности, благодаря которой страна-агрессор продолжает вести полномасштабную войну, производить ракеты и покупать дроны у Ирана. Так что Западу и Украине следует надавить на путинский режим, чтобы заставить его отказаться от бессмысленного продолжения войны.