Законопроект об электронном военном учете, плюсы и минусы

Украинские военные. Фото: "Детектор Медіа"

Тема цифровизации процесса военного учета и всего, что с ним связано, приобрела новые, уже более конкретные очертания. Так, 18 сентября в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10062, посвященный именно усовершенствованию порядка обработки и использования соответствующих данных. Об электронном реестре, его плюсах и минусах — в сегодняшнем материале.

Депутатское единство

Авторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и получения статуса ветерана войны во время действия военного положения" являются около сотни народных депутатов.

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Здесь есть как представители партии власти, "Слуги народа", в частности, формальный лидер политсилы Елена Шуляк и глава парламентской фракции Давид Арахамия, так и оппозиционеры. Особенно активна партия "Европейская Солидарность" (среди соавторов — сопредседатели фракции Ирина Геращенко и Артур Герасимов, а также лидер партии Петр Порошенко), но есть в списке и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, и руководитель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, а также представитель экс-ОПЗЖ (ныне это группа "Платформа за жизнь и мир") Юрий Павленко.

В военкомате

Фото: Генштаб ВСУ

Можно сказать, что этот законопроект объединил разные, часто — кардинально разные политические силы, представленные в нынешнем парламенте. Чем же он важен, этот законодательный акт?

УБД и не только

Прежде всего авторы законопроекта, объясняя свою инициативу, отметили, что в Украине есть проблема с механизмом предоставления военнослужащим статуса участника боевых действий. Именно этим депутаты и обосновывают необходимость принятия их законопроекта. (Который, очевидно, будет принят, учитывая такое единодушие различных фракций и групп.)

Впрочем, речь в законопроекте идет не только о тех, кто уже мобилизован на войну или добровольно отправился туда. Едва ли не самым главным для украинского общества является аспект реестра военнообязанных, которые в перспективе могут стать мобилизованными — то есть именно те, истории которых переполняют отечественные информационные ресурсы.

Процесс мобилизации в Украине

Фото: Минобороны

Кстати, благодаря этому законопроекту украинское общество получило какие-никакие цифры, касающиеся мобилизации во время полномасштабной войны. Так, в пояснительной записке отмечается, что только в Вооруженные силы Украины с 24 февраля 2022 года было мобилизовано 700 тысяч человек. Кроме того, часть мобилизованных отправилась в другие силовые структуры:

Нацполиция — 100 тысяч;

Национальная гвардия — 90 тысяч;

Госпогранслужба — 60 тысяч.

Таким образом, только мобилизованные в составе Сил обороны Украины — почти миллион. Это кроме кадровой армии, которая была до вторжения, и добровольцев, пополнивших ряды защитников по собственной инициативе. И, конечно, все эти люди должны получить соответствующие статусы, о чем говорится в объяснении от народных депутатов.

Кроме того, война продолжается — и вполне логично, что мобилизация в Украине будет продолжаться. Чтобы оптимизировать этот процесс, ускорить его и цивилизовать и нужен электронный реестр военного учета. Но есть ли в этом какие-нибудь минусы, подводные камни?

Фактор хакеров

Военные эксперты обычно несколько скептически относятся к идее цифровизации процесса военного учета. Причины этого скептицизма разные — от неверия в возможности государственных структур эффективно организовать этот процесс до более серьезных проблем.

Так, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев в недавнем комментарии для Новини.LIVE отметил один принципиальный момент, который может нанести ущерб Украине в процессе создания и использования электронного реестра военного учета.

Комментарий юриста об электронном реестре военнообязанных

Снегирев отметил, что российско-украинская война продолжается не только на фронте, в воздухе или в акватории Черного моря, но и в киберпространстве. Российский враг — все эти многочисленные хакеры, которые либо работают на ФСБ, либо прямо являются сотрудниками этой спецслужбы — очень серьезный и демонстрирует успехи на компьютерном фронте. Эксперт напомнил, что россияне взламывали даже серьезно защищенные американские ресурсы — одни из самых мощных в мире с точки зрения кибербезопасности.

В случае с Украиной, к сожалению, у российских хакеров будет больше шансов для успеха. А, получив в свои руки базы данных украинских военнообязанных и особенно участников боевых действий, военнослужащих ВСУ и других структур Сил обороны Украины, они совершенно очевидно используют эту информацию для своих преступных целей.

Поэтому электронный реестр военнообязанных и участников боевых действий — при необходимости появления этой структуры — должен быть внедрен с серьезными предостережениями в сфере безопасности, чтобы не подвергнуть украинских защитников реальной опасности со стороны российских спецслужб.