В ГУР обнародовали кадры эвакуации раненых бойцов ВСУ с помощью вертолетов

Эвакуация раненых ВСУ. Фото: ГУР Минобороны Украины

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины совместно с медицинскими командами осуществило массовую авиационную транспортировку раненых героев ВСУ. Сразу четыре вертолета, оборудованные необходимым медицинским оснащением, перевезли тяжелораненых бойцов под непрерывное медицинское сопровождение.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУР.

Как проходила эвакуация

По данным ГУР, эвакуация проходила с высокой оперативностью, включая помощь бойцам, которые были неподвижны. Как отметил медик с позывным "Турист", экипажи пилотов и медиков всегда готовы к выполнению задач по спасению жизни. При этом оказывается необходимая медицинская помощь прямо во время полета.

Кто помог приобрести вертолеты

Процесс эвакуации раненых. Фото: ГУР

Стоит отметить, что приобретение этих вертолетов стало возможным благодаря инициативам гражданского общества. Студенты Киевской школы экономики начали кампанию "Donate to Evacuate", которая объединила усилия студентов, преподавателей, бизнеса и неравнодушных украинцев для сбора средств на приобретение вертолетов.

Один из вертолетов был полностью профинансирован Фондом Елены Зеленской.

Вертолеты санитарной авиации. Фото: ГУР

В ГУР отметили, что санитарная авиация ежедневно выполняет задачи по спасению военных и гражданских лиц во время сложных операций. С начала боевых действий санитарная авиация спасла более 600 жизней бойцов и гражданских жителей, в том числе и детей.

