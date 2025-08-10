В ГУР обнародовали кадры эвакуации раненых бойцов ВСУ с помощью вертолетов

ГУР показало авиационную эвакуацию раненых — сколько спасли
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины совместно с медицинскими командами осуществило массовую авиационную транспортировку раненых героев ВСУ. Сразу четыре вертолета, оборудованные необходимым медицинским оснащением, перевезли тяжелораненых бойцов под непрерывное медицинское сопровождение.
Об этом сообщается в Telegram-канале ГУР.
Как проходила эвакуация
По данным ГУР, эвакуация проходила с высокой оперативностью, включая помощь бойцам, которые были неподвижны. Как отметил медик с позывным "Турист", экипажи пилотов и медиков всегда готовы к выполнению задач по спасению жизни. При этом оказывается необходимая медицинская помощь прямо во время полета.
Кто помог приобрести вертолеты
Стоит отметить, что приобретение этих вертолетов стало возможным благодаря инициативам гражданского общества. Студенты Киевской школы экономики начали кампанию "Donate to Evacuate", которая объединила усилия студентов, преподавателей, бизнеса и неравнодушных украинцев для сбора средств на приобретение вертолетов.
Один из вертолетов был полностью профинансирован Фондом Елены Зеленской.
В ГУР отметили, что санитарная авиация ежедневно выполняет задачи по спасению военных и гражданских лиц во время сложных операций. С начала боевых действий санитарная авиация спасла более 600 жизней бойцов и гражданских жителей, в том числе и детей.
