Работа в ВСУ — какие вакансии предлагают украинским женщинам и сколько платят

Начальник разведки дивизиона ОДШБр старшая лейтенантка Ольга. Фото: Армія.Inform

Еще до полномасштабного вторжения россии многие женщины встали на защиту Украины сначала в добровольческих формированиях, а впоследствии в ВСУ. После 24 февраля 2022 года украинок, твердо решивших посвятить себя военному делу, стало еще больше. Сейчас женщинам предлагают подписать контракт с Вооруженными силами и выбрать себе специальность, которая подходит наиболее и где можно проявить максимальную эффективность.

Какие вакансии предлагают украинским женщинам в ВСУ, сколько платят и как подготовиться к военной службе, сообщает РБК-Украина.

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Какие вакансии предлагают женщинам в ВСУ и где их искать

Найти вакансии по трудоустройству в ВСУ легко можно на любых украинских официальных порталах по поиску работы.

Вакансии там выставляют районные или городские ТЦК и СП, указывая требования, условия труда и заработную плату.

Чаще всего на порталах по поиску работы женщинам предлагают следующие вакансии в ВСУ:

медик;

медсестра;

психолог;

деловод;

ІТ-специалист;

повар.

Зарплату предлагают от 21 100 гривен. Если женщина будет выполнять боевые (специальные) задания на основании боевых (специальных) приказов (распоряжений), она может рассчитывать на дополнительную выплату в размере 30 тыс. грн. Женщины, участвующие в боевых действиях, как и мужчины, получают дополнительную выплату в размере 100 тыс. грн.

Кроме порталов по поиску работы существуют также специальные рекрутинговые платформы, где можно выбрать желаемую должность как в тылу, так и на передовой и присоединиться к Силам обороны. Здесь выбор может быть даже более широким и гораздо более интересным. При наличии необходимых навыков и опыта, можно занять должность оператора дронов или снайпера.

Если женщина планирует служить в конкретной воинской части или бригаде, обращаться необходимо непосредственно к руководству (или оставлять "заявки" на сайтах или страницах в социальных сетях).

Кроме того, искать вакансии можно на сайтах или страницах в социальных сетях отдельных бригад или батальонов.

Женщины в Вооруженных Силах Украины. Фото: Офис президента Украины

Как женщинам подготовиться к службе в армии

Если мужчины военнообязанные и должны защищать свою страну, в отсутствие отсрочки или серьезных проблем со здоровьем, то женщины имеют возможность взвесить все "за" и "против" прежде чем решиться стать военнослужащим.

Конечно, необходимо узнать все об избранной профессии, ее плюсах и минусах, сложностях и вызовах с которыми придется сталкиваться.

Особенно важно быть готовой к службе в армии не только физически, но и морально. Для этого нужно честно ответить себе на откровенные вопросы:

почему вы хотите служить в ВСУ — главные мотивы;

сможете ли выполнять приказы командования в любых условиях;

достаточно ли у вас знаний и навыков для той или иной специальности;

сможете ли овладевать новыми знаниями;

готовы ли вы к военной службе физически;

справитесь ли с потенциальными вызовами на войне морально;

готовы ли "стать лицом" к врагу и человеческой боли;

готовы ли вы жить 24/7 в одном помещении с незнакомыми людьми (в том числе мужчинами), не имея возможности уединиться или распоряжаться собственным временем;

справитесь ли с эмоциями и физическим истощением;

сможете ли долго пробыть в разлуке с близкими;

поддерживают ли вас близкие в вашем выборе.

Если вы уверены в себе на 100% и точно готовы к армии, нужно позаботиться о собственной безопасности, здоровье и хотя бы минимальном комфорте:

подготовить необходимую одежду;

подготовить оборудование (если вы точно знаете, какое именно необходимо);

собрать аптечки: военную классическую и "женскую" со всем необходимым (причем гигиенические средства следует "умножить на несколько раз", ведь иногда на войне нет возможности достать нужные вещи).

Женщины в Вооруженных Силах Украины. Фото: УНИАН

Как осуществляется процедура регистрации на военный учет

Данная процедура осуществляется в ТЦК и СП одинаково как для мужчин, так и для женщин.

Для регистрации необходимо иметь с собой следующие документы:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документ об опеке (если есть);

свидетельство о браке (если есть);

фотографии 3х4.

В ТЦК на гражданина заводят личное дело. Далее должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе (единственное отличие от "мужского" медосмотра — посещение гинеколога).

Если лицо признано "пригодным", его берут на военный учет и вносят соответствующую информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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