Работа в ВСУ — какие вакансии предлагают украинским женщинам и сколько платят

Какие вакансии предлагают украинским женщинам в ВСУ — полный список и зарплата
Еще до полномасштабного вторжения россии многие женщины встали на защиту Украины сначала в добровольческих формированиях, а впоследствии в ВСУ. После 24 февраля 2022 года украинок, твердо решивших посвятить себя военному делу, стало еще больше. Сейчас женщинам предлагают подписать контракт с Вооруженными силами и выбрать себе специальность, которая подходит наиболее и где можно проявить максимальную эффективность.
Какие вакансии предлагают украинским женщинам в ВСУ, сколько платят и как подготовиться к военной службе, сообщает РБК-Украина.
Какие вакансии предлагают женщинам в ВСУ и где их искать
Найти вакансии по трудоустройству в ВСУ легко можно на любых украинских официальных порталах по поиску работы.
Вакансии там выставляют районные или городские ТЦК и СП, указывая требования, условия труда и заработную плату.
Чаще всего на порталах по поиску работы женщинам предлагают следующие вакансии в ВСУ:
- медик;
- медсестра;
- психолог;
- деловод;
- ІТ-специалист;
- повар.
Зарплату предлагают от 21 100 гривен. Если женщина будет выполнять боевые (специальные) задания на основании боевых (специальных) приказов (распоряжений), она может рассчитывать на дополнительную выплату в размере 30 тыс. грн. Женщины, участвующие в боевых действиях, как и мужчины, получают дополнительную выплату в размере 100 тыс. грн.
Кроме порталов по поиску работы существуют также специальные рекрутинговые платформы, где можно выбрать желаемую должность как в тылу, так и на передовой и присоединиться к Силам обороны. Здесь выбор может быть даже более широким и гораздо более интересным. При наличии необходимых навыков и опыта, можно занять должность оператора дронов или снайпера.
Если женщина планирует служить в конкретной воинской части или бригаде, обращаться необходимо непосредственно к руководству (или оставлять "заявки" на сайтах или страницах в социальных сетях).
Кроме того, искать вакансии можно на сайтах или страницах в социальных сетях отдельных бригад или батальонов.
Как женщинам подготовиться к службе в армии
Если мужчины военнообязанные и должны защищать свою страну, в отсутствие отсрочки или серьезных проблем со здоровьем, то женщины имеют возможность взвесить все "за" и "против" прежде чем решиться стать военнослужащим.
Конечно, необходимо узнать все об избранной профессии, ее плюсах и минусах, сложностях и вызовах с которыми придется сталкиваться.
Особенно важно быть готовой к службе в армии не только физически, но и морально. Для этого нужно честно ответить себе на откровенные вопросы:
- почему вы хотите служить в ВСУ — главные мотивы;
- сможете ли выполнять приказы командования в любых условиях;
- достаточно ли у вас знаний и навыков для той или иной специальности;
- сможете ли овладевать новыми знаниями;
- готовы ли вы к военной службе физически;
- справитесь ли с потенциальными вызовами на войне морально;
- готовы ли "стать лицом" к врагу и человеческой боли;
- готовы ли вы жить 24/7 в одном помещении с незнакомыми людьми (в том числе мужчинами), не имея возможности уединиться или распоряжаться собственным временем;
- справитесь ли с эмоциями и физическим истощением;
- сможете ли долго пробыть в разлуке с близкими;
- поддерживают ли вас близкие в вашем выборе.
Если вы уверены в себе на 100% и точно готовы к армии, нужно позаботиться о собственной безопасности, здоровье и хотя бы минимальном комфорте:
- подготовить необходимую одежду;
- подготовить оборудование (если вы точно знаете, какое именно необходимо);
- собрать аптечки: военную классическую и "женскую" со всем необходимым (причем гигиенические средства следует "умножить на несколько раз", ведь иногда на войне нет возможности достать нужные вещи).
Как осуществляется процедура регистрации на военный учет
Данная процедура осуществляется в ТЦК и СП одинаково как для мужчин, так и для женщин.
Для регистрации необходимо иметь с собой следующие документы:
- заявление о взятии на учет;
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный номер;
- документ о получении специальности/профессии;
- справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
- свидетельство о рождении детей/документ об опеке (если есть);
- свидетельство о браке (если есть);
- фотографии 3х4.
В ТЦК на гражданина заводят личное дело. Далее должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе (единственное отличие от "мужского" медосмотра — посещение гинеколога).
Если лицо признано "пригодным", его берут на военный учет и вносят соответствующую информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
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