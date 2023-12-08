Детали и причины конфликта между Венесуэлой и Гайаной

Член венесуэльского парламента с картой территории Гайаны, которую планирует аннексировать Венесуэла. Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

В мире вскоре может разгореться новый военный конфликт, на этот раз в Южной Америке, между Венесуэлой и Гайаной. Что является первопричиной этой возможной войны, и каким боком в латиноамериканской истории Россия — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Война в Южной Америке: причины

После полномасштабной российско-украинской войны в Европе и нападения террористической организации ХАМАС на Израиль на Ближнем Востоке может начаться еще один военный конфликт. На этот раз — в Южной Америке, между Венесуэлой и Гайаной. Где же корни этого конфликта?

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Следует признать, что еще в позапрошлом веке — настолько это долгий конфликт. В начале XIX века Венесуэла уже хотела отобрать себе нынешнюю территорию Западной Гайаны (более 50% территории). Тогда эта страна была колонией Великобритании и называлась Британская Гвиана. Вообще этот регион, Гвиана, входит в состав пяти стран — и у Венесуэлы, на границе с Гайаной, есть провинция под названием Венесуэльская Гайана. Но первопричиной территориальных претензий была вполне практичная вещь — полезные ископаемые, которыми богата западная часть бывшей Британской Гвианы, а ныне Кооперативной Республики Гайана.

В 1899 году международный арбитражный суд оставил спорную территорию за британцами, но в 1962-м, за четыре года до провозглашения независимости будущей Гайаны, власти Венесуэлы заявили, что не будут выполнять решения этого арбитража.

С тех пор отношения двух государств так или иначе крутились вокруг Западной Гайаны. Венесуэла то заявляла, что не будет претендовать на эту территорию, то арестовывала геологоразведочное судно Гайаны в спорных территориальных водах.

Нынешний конфликт связан с тем, что на западе Гайаны нашли немалые залежи нефти. Из-за этого власти Венесуэлы инициировали референдум, на котором 95% жителей страны проголосовали за возможность аннексии Западной Гайаны, территории под названием Эссекибо. Теперь дело за парламентом, который должен поддержать указ диктатора Николаса Мадуро о присоединении "своей" территории военным путем.

Российский след в гаянской истории

Очередной военный конфликт в мире можно было бы назвать прокси-войной Российской Федерации, так или иначе заинтересованной в создании новых горячих точек на политической карте мира. Но военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник уверен, что ситуация не столь проста и примитивна.

По его мнению, Мадуро имел на эту тему разговор с Путинизмом, и, бесспорно, Кремлю такая идея понравилась. Но говорить, что Россия спровоцировала Венесуэлу в аннексию части соседнего государства (как она сама поступила с украинскими регионами) — не совсем корректно. Хотя действия России так или иначе повлияли на позицию венесуэльских властей.

По словам Черника, главным фактором здесь является разрушение системы международных отношений. А разрушение началось с аннексии Российской Федерацией украинского Крыма. После этого, особенно после полномасштабной агрессии России против Украины – все дипломатические механизмы для разрешения межгосударственных конфликтов и претензий моментально перестали работать.

Поэтому отныне, подчеркнул полковник ВСУ, все подобные конфликты, особенно те, в которых задействованы авторитарные и тоталитарные страны, будут разрешаться именно так — военным путем. Но есть ли возможность остановить эту волну геополитического насилия?

США и Китай против России

Полковник Петр Черник уверен, что такая возможность есть. Для этого нужно создать новую, современную архитектуру международных отношений, отвечающую всем современным вызовам — в отличие от устаревшей Ялтино-Потсдамской системы, которой руководствовался мир после Второй мировой войны.

Создать эту новейшую систему могут только две страны, два главных геополитических игрока — Соединенные Штаты Америки и Китай. И недавняя встреча лидеров этих стран Джо Байдена и Си Цзиньпина продемонстрировала желание обеих сторон найти понимание в этом вопросе. Но это невозможно, пока остается открытым вопрос России, которая, по большому счету, не контролируется ни Китаем, ни тем более США.

А в вопросе России главная тема даже не столько отсутствия какого-то "нового Горбачева", либерала, который смог бы вернуть внешнеполитическое русло РФ в направлении новой перестройки и разрядки — потому что вся кремлевская элита, и даже известный оппозиционер-заключенный Алексей Навальный, это адепты агрессивно-имперской сущности России Главной является тема ядерного оружия.

Петр Черник напомнил, как бойцы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во время их однодневного бунта зашли на территорию складов с боеприпасами с ядерными зарядами. Причем речь шла даже не о стратегическом оружии, ракетах с ядерными боеголовками, а о обычных 152-миллиметровых снарядах с ядерной составляющей. Таких снарядов, отметил полковник ВСУ, в России более 6 тысяч штук. И во время дезинтеграционных процессов в России, которые обязательно начнутся после победы Украины в нынешней войне – эти боеприпасы вполне реально могут попасть в "не те" руки, скажем, к мировым террористическим организациям. Что будет дальше — несложно спрогнозировать.

Итак, подытожил Черник, ключ к решению как гаянской, так и ко всем другим геополитическим проблемам лежит в России. Сама же Россия фактически держит весь мир в ядерных заложниках – поскольку при Путине она все-таки демонстрирует определенную стабильность, а распад РФ после поражения в войне с Украиной может обернуться очень серьезными проблемами. И как решить российскую проблему, чтобы снять общемировое напряжение и создать новый, более прогнозируемый и более цивилизованный мир, пока никто не знает.