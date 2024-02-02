Серия взрывов в Кривом Роге сейчас 2 февраля — в городе перебои со светом

Кривой Рог под обстрелом "шахедов" — в городе проблемы со светом
Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области сейчас, 2 февраля, раздаются во время воздушной тревоги. В настоящее время город находится под атакой вражеских беспилотников. Также в нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Кривом Роге сейчас 2 февраля
Так, соцсети пишут о взрывах в Кривом Роге. По предварительной информации, в городе работают силы ПВО.
Также сообщают, что в Кривом Роге возникли перебои со светом.
Позже рассказали о еще ряде взрывов в Кривом Роге.
В Украине объявлена воздушная тревога, которая продолжается уже около четырех с половиной часов. Есть угроза ударных БпЛА.
Обновлено 03:03. Паблик "Николаевский Ванек" в свою очередь информирует о новых беспилотниках в направлении Кривого Рога.
Обновлено 03:13. Также сообщают о проблемах с водой в городе. Не прекращаются взрывы.
Напомним, что воздушная тревога охватила семь областей, в том числе Днепропетровскую. Речь идет о Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Николаевской и других. Беспилотники кочуют из одного региона в другой, постоянно меняя направление.
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