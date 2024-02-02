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Кривой Рог под обстрелом "шахедов" — в городе проблемы со светом

2 февраля 2024 02:54
обновлено: 03:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Серия взрывов в Кривом Роге сейчас 2 февраля — в городе перебои со светом
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области сейчас, 2 февраля, раздаются во время воздушной тревоги. В настоящее время город находится под атакой вражеских беспилотников. Также в нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кривом Роге сейчас 2 февраля

Так, соцсети пишут о взрывах в Кривом Роге. По предварительной информации, в городе работают силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "РБК-Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "РБК-Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"

Также сообщают, что в Кривом Роге возникли перебои со светом.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Первый Городской. Кривой Рог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Первый Городской. Кривой Рог"

Позже рассказали о еще ряде взрывов в Кривом Роге.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Первый Городской. Кривой Рог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Первый Городской. Кривой Рог"

В Украине объявлена воздушная тревога, которая продолжается уже около четырех с половиной часов. Есть угроза ударных БпЛА.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 2 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:03. Паблик "Николаевский Ванек" в свою очередь информирует о новых беспилотниках в направлении Кривого Рога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 03:13. Также сообщают о проблемах с водой в городе. Не прекращаются взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Первый Городской. Кривой Рог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Первый Городской. Кривой Рог"

Напомним, что воздушная тревога охватила семь областей, в том числе Днепропетровскую. Речь идет о Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Николаевской и других. Беспилотники кочуют из одного региона в другой, постоянно меняя направление.

Кривой Рог
взрыв
беспилотники
обстрелы
воздушная тревога
война в Украине
війна
атака

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