Масштабная воздушная тревога в Украине ночью 8 июля - ракетная атака

Масштабная воздушная тревога — первая группа крылатых ракет над областями
Воздушная тревога в Украине сейчас 8 июля разросла до масштабных размеров. Крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95 уже в воздушном пространстве Черниговской области, направляются в сторону Киевской.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Масштабная воздушная тревога 8 июля
Воздушные силы сообщают о ракетах в Черниговской области, а также о новой группе целей в Сумской.
Ракеты с Черниговщины направляются в Киевскую область.
Таким образом, воздушная тревога охватила всю территорию Украины в связи с ракетной опасностью.
Обновлено 02:52. "(Ракеты. — Ред.) заходят в воздушное пространство Киевщины!" — сообщают военные.
Обновлено 02:59. Военные обнаружили две группы ракет из Черниговской области в Киевске.
Обновлено 03:05. По данным украинских бойцов, ракеты продолжают менять направление Цель снова повернула в сторону Киевской области, в опасности Белая Церковь.
Также ракету заметили мимо Сквиры в сторону Житомирской области.
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