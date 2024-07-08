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Масштабная воздушная тревога — первая группа крылатых ракет над областями

8 июля 2024 02:40
обновлено: 03:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Масштабная воздушная тревога в Украине ночью 8 июля - ракетная атака
Пуск крылатой ракеты в небо. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 8 июля разросла до масштабных размеров. Крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95 уже в воздушном пространстве Черниговской области, направляются в сторону Киевской.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Масштабная воздушная тревога 8 июля

Воздушные силы сообщают о ракетах в Черниговской области, а также о новой группе целей в Сумской.

Ракеты с Черниговщины направляются в Киевскую область.

Массовая ракетная атака на Украину ночью 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила всю территорию Украины в связи с ракетной опасностью.

Карта воздушной тревоги сейчас 8 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:52. "(Ракеты. — Ред.) заходят в воздушное пространство Киевщины!" — сообщают военные.

Ночная атака России на Украину 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Обновлено 02:59. Военные обнаружили две группы ракет из Черниговской области в Киевске.

Ночной ракетный обстрел Украины 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Обновлено 03:05. По данным украинских бойцов, ракеты продолжают менять направление Цель снова повернула в сторону Киевской области, в опасности Белая Церковь.

Также ракету заметили мимо Сквиры в сторону Житомирской области.

Ракетная опасность ночью 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

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