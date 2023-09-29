Ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, будут ли они в этом году

Система ПВО Patriot, главное оружие Украины против ракетных атак. Фото: US Army

Год назад в октябре российские оккупанты начали длительную серию массовых ракетных обстрелов украинской критической инфраструктуры, прежде всего энергетической. В сегодняшнем материале поговорим о том, стоит ли ждать повторения атак-2022 сейчас, есть ли у России достаточно ракет, а Украина — систем противовоздушной обороны.

Почему именно октябрь

Погодные условия в Украине в последние годы несколько изменили привычное распределение времен года. Сентябрьская погода уже не первый раз является продолжением летнего тепла, а настоящая осень, с дождями и резким похолоданием наступает уже в октябре. До полномасштабной войны именно в октябре в украинских городах включали отопление (сейчас начало отопительного сезона, скорее всего, будет отложено для экономии ресурсов).

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Именно поэтому в середине октября прошлого года российские оккупационные войска начали активно и массированно обстреливать украинскую критическую инфраструктуру. Прежде всего — энергетические объекты. Речь шла как о генерирующих предприятиях, в частности, ТЭС, так и магистральных сетях и распределительных пунктах, трансформаторных подстанциях.

Расчет Кремля был прост и понятен. Владимир Путин хотел принудить украинские власти к переговорам на его условиях (т.е. до капитуляции) — и вариант с погружением Украины во тьму и холод был выбран им не случайно, не на эмоциях, а вполне логично.

Несмотря на все проблемы и проблемы, постигшие Украину осенью 2022 года, можно констатировать, что этот путинский план провалился. Но значит ли это, что в этом году Россия откажется от подобной тактики? Попробует ли добить поврежденную (и впоследствии восстановленную с помощью западных партнеров) энергетическую инфраструктуру Украины? И главное — есть ли у нее на это ресурсы?

Российские ракеты

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием по этой теме, уверен — ресурсы у Кремля есть. Несколько факторов указывают на то, что у российской армии будут ракеты (и не только ракеты) для того, чтобы по крайней мере попытаться повторить прошлогодние атаки на энергетические объекты в Украине.

Во-первых, страна-агрессор сумела найти пути для обхода западных санкций, наложенных на Россию после начала полномасштабной войны. По информации авторитетного издания Reuters, Российская Федерация смогла импортировать большое количество электронных компонентов для изготовления оружия, в частности крылатых ракет. Общая сумма составляет около 2,6 млрд долларов, при этом из них детали на сумму свыше 700 млн долларов были изготовлены не в Китае или Иране, а западными фирмами.

Как видим, компоненты для изготовления новых ракет у россиян есть. И у нас уже есть свидетельство этого — так, когда оккупанты в мае нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, напомнил Дмитрий Снегирев, были найдены обломки ракеты, которую изготовили в апреле текущего года. То есть, уже во время действия западных санкций.

Но не единственными ракетами. Снегирев отметил, что россияне в текущем году сменили тактику ракетных атак на украинские объекты. Теперь они действуют каскадом — сначала запускают беспилотными, отвлекающими и истощающими украинские системы ПВО, а уже потом, для нанесения максимального ущерба, запускают крылатые и баллистические ракеты. И это тоже будет проблемой для украинской армии. Но есть ли у Вооруженных сил Украины средства борьбы против будущих российских ракетно-дроновых атак?

Украинская ПВО

И на этот вопрос мы можем дать утвердительный ответ. Американская система Patriot уже вошла в историю не только российско-украинской войны, но и войн в целом — она настолько надежно закрыла украинскую столицу, что россияне не смогли нанести серьезный ущерб Киеву даже своими расхваленными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которым, по словам российских военных, нет аналогов в мире

Эти "аналоговые" ракеты были сбиты Patriot'ами все до одного. Так что можно сказать, что противодействие российскому оружию у Украины есть. К тому же в Украине, согласно заявлениям как западных партнеров, там и отечественного военного командования, уже не одна такая система.

Кроме того, отметил Дмитрий Снегирев, западные партнеры, понимая всю серьезность ситуации, в последних пакетах военной помощи как раз и сделали акцент на противовоздушной обороне — как на самих системах, так и на боеприпасах к ним. Поэтому в зоне покрытия систем ПВО российские массированные атаки вряд ли добьются серьезных успехов.

Другое дело, что против нас играет наша территория. Размеры Украины достаточно велики, и существующими системами ПВО всю территорию закрыть пока нереально. Россияне понимают это — и пытаются уже сейчас наносить удары по разным объектам. Это, заверил Снегирев, делается не столько для того, чтобы нанести максимальный вред, сколько для психологического давления — мол, мы можем попасть в любую точку Украины, наши ракеты и дроны постоянно контролируют воздушное пространство в Украине (что скорее иллюзия, которая поддерживается такими вот ударами).

Одним словом, российские оккупанты не отказались от планов массированных ракетных атак — и резкое увеличение ударов в сентябре по сравнению с августом об этом красноречиво свидетельствуют. Также они смогли наладить какое-либо производство ракет и даже беспилотников, поэтому считать, что ракет у россиян осталось на несколько атак — только обманывать самих себя.

Но и украинские вооруженные силы за предыдущие 12 месяцев пережили серьезную трансформацию. Успешное отражение ракетных ударов на Киев и другие регионы страны, поставки западных систем ПВО, включая невероятно эффективные Patriot'ы, дает нам надежду на то, что осень-зиму 2023 года мы переживем легче, чем аналогичный период прошлого года.

К тому же, обратите внимание — в отличие от 2022-го, в этом году украинские власти, как центральные, так и местные, не спешат призывать жителей крупных городов переезжать в деревни, где можно выжить даже в условиях длительного блэкаута и отсутствия централизованного отопления. Это довольно прозрачный намек на то, что нынешний отопительный сезон в Украине пройдет не так экстремально, как предыдущий.