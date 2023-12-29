Ракетная атака на Киев, Львов, Днепр, Одессу, детали и последствия

Последствия российской атаки на Украину. Фото: МВД

Утром 29 декабря Украина пережила самую массовую ракетную атаку за последние месяцы. Почему россияне прибегли к такому мощному удару под Новый год и чего хотели достичь — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Детали российской атаки

В самом конце 2023 года произошло то, чего, будем откровенными, давно ждали. Российские оккупанты смогли организовать массированную ракетную атаку на украинские города. Речь идет о классическом для нынешней российско-украинской войны случае обстрела не прифронтовых территорий, а именно тыловых населенных пунктов — без всякой военной логики, а только с террористическими мотивами.

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Эта атака действительно получилась очень мощной. По сообщению официального Telegram-канала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, всего российские войска выпустили по территории Украины 158 различных средств воздушного нападения. Речь идет не только о ракетах, но и о беспилотниках, выполнявших в этой атаке свою вспомогательную роль.

Если говорить о номенклатуре средств поражения, фактически армия страны-агрессора использовала все, что могла использовать. Так, из самолетов МиГ-31К были запущены аэробаллистические гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал". Стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ запустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32.

Кроме того, враг активно использовал классическое для таких атак оружие — ракеты Х-101/Х-555/Х-55, их было запущено около сотни. А по Харькову, расположенному в зоне поражения комплексов С-300 и С-400, были запущены соответствующие баллистические ракеты.

Как пережила этот удар Украина

Для начала отметим, что противовоздушная оборона ВС ВС Украины и другие подразделения Сил обороны сбили все, что могли сбить в откровенно непростой ситуации. Согласно официальным данным, было уничтожено 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, то есть ориентировочно более 90% от общего количества именно этого вида ракет.

Кроме того, украинская армия уничтожила 27 ударных беспилотников Shahed-136/131. Другие категории ракет попали в цель, поскольку часть из них сбить невозможно, а сбиваемые, скажем, американской системой Patriot, были направлены не на те города, которые защищает этот комплекс ПВО.

К сожалению, не обошлось без жертв. По предварительным данным, в результате удара погибли 12 человек. География здесь действительно широкая, что неудивительно, учитывая массовый характер атаки. Больше всего — четверо — жертв в Днепре, есть погибшие в Киеве и Львове, Харькове, Одессе и Запорожье.

О чем сигнализирует эта атака

Несмотря на всю трагичность этого события, стоит отметить, что ракетно-дроновая атака 29 декабря стала лишь первой такой за последние месяцы. Для сравнения — к концу декабря 2022 года Украина пережила десять подобных атак.

Это означает, что в нынешних условиях, условиях санкционного давления и отсутствия достаточного количества готовых боеприпасов в Российской Федерации уходит гораздо больше времени на подготовку одной такой атаки, чем еще год назад. Фактически эта атака произошла именно сейчас потому, что только к середине декабря российский военно-промышленный комплекс смог обеспечить нужное количество ракет.

Да, необходимо признать, что количество ракет, выпущенных российскими войсками — авиацией и наземными подразделениями — превышает показатели любых предыдущих атак. Но это не столько преимущество самих оккупантов, сколько признание их слабости. Так как за год, прошедший с периода почти еженедельных российских обстрелов энергетической инфраструктуры, Украина получила большое количество средств противовоздушной обороны, смогла укрепить свой противовоздушный щит — поэтому теперь россиянам для достижения какого-либо результата нужно запускать уже не под сотню, а за полторы сотни ракет.

Это означает, что против россиян играют не только санкции Запада, а и западная военная помощь Украине. С одной стороны, увеличилось время производства ракет. С другой стороны, наличие мощных противовоздушных средств еще больше растягивает время между массированными ракетными атаками. Ибо, как уже было сказано, там, где раньше оккупанты обходились одним количеством ракет, теперь их нужно уже минимум в полтора раза больше.

А результат будет даже меньше. В 2022 году к концу декабря Украина уже пережила не один блекаут. Речь шла даже о возможности эвакуации людей из Киева, если света в столице не будет долго. Жертвами российских обстрелов стали десятки украинцев, в одном Днепре во время январской атаки стало почти полсотни человек — тогда как сейчас, во время самой массовой ракетной атаки в истории российско-украинской войны, оккупанты убили только 12 человек, и это в шести разных городах. Показатель, четко сигнализирующий о том, что эффективность российских ракет серьезно снизилась.

Зачем все это было нужно Путину

Как видим, в отличие от прошлого года, ни один серьезный, глобальный ущерб критической инфраструктуре, в частности, энергетической — не был нанесен. Даже несмотря на то, что в некоторых городах и пришлось отключать свет, это вряд ли можно считать результатом, на который надеялось российское военно-политическое руководство.

Суть этой атаки — желание Кремля продемонстрировать, что у него есть ресурсы на продолжение войны, на продолжение ракетных атак. В последние дни перед этим в инфопространство был брошен слух о том, что Владимир Путин уверял Си Цзиньпина в готовности воевать еще пять лет. Использование в ходе одной атаки более 150 ракет, по мнению российского диктатора, должно подчеркнуть серьезность этих намерений.

На самом деле, как мы увидели, этого не получилось, но даже тех жертв и разрушений, которые имеют место в шести украинских регионах, для Кремля хватит, чтобы поднять себе настроение в завершение, скажем прямо, неудачного с точки зрения реализации планов "специальной военной операции" года. Россия весь 2023 год либо отбивалась от контрнаступления, либо стирала свою пехоту о Бахмут, Авдеевку, Угледар и Марьинку. О планах захвата Изюма и Чугуева, о наступлении на Краматорск и Славянск — о которых много говорилось в конце 2022-го и начале 2023-го, пришлось забыть.

Поэтому массированная ракетная атака 29 декабря стала единственным позитивом для Владимира Путина. Он не может захватить даже территорию, уже записанную в российскую Конституцию — а если и захватывает несколько квадратных километров, то полностью уничтожив там любую инфраструктуру, получив вместо городов и сел сами руины. Поэтому радуется тем, что может по крайней мере раз в 3-4 месяца нанести ракетный удар по Украине.