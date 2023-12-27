Детали законопроекта об усилении мобилизации, преимущества и недостатки

Украинские мобилизованные. Фото: "Вечірній Київ"

На сайте Верховной Рады появился новый законопроект, посвященный процессу мобилизации военнообязанных. Какие моменты в этом законопроекте положительные, а что нужно добавить или, наоборот, вычеркнуть — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Нужен единый реестр

Законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" стал главной темой для обсуждения сразу после своего появления на сайте Верховной Рады.

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Прежде всего, в обществе резко отреагировали на ужесточение мобилизационных норм — в частности, на отмену отсрочки для инвалидов третьей группы. Но, как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать целесообразность тех или иных норм, выписанных в новом законопроекте, важно не только то, что в него включили, но и то, чего там нет.

Прежде всего, подчеркнул Снегирев, речь идет о полноценном едином электронном реестре военнообязанных. Появление и нормальное функционирование которого снимет целый ряд вопросов. В частности, необходимость набрать до 500 тысяч человек во время новой волны мобилизации — о чем идет речь в законопроекте.

Контроль над ТЦК и ВВК

Кстати, подобное, достаточно большое количество новообращенных военнослужащих, уверен эксперт, можно набрать и без особых социальных потрясений — просто усилив контроль за целым рядом институтов. Прежде всего, за границей. Из-за которого, согласно официальным источникам, выезжает до 6 тысяч военнообязанных ежедневно. За три месяца соответственно Украину оставляет более 500 тысяч граждан, которые могли бы занять всю эту мобилизационную нишу, очерченную Кабинетом министров в представленном в Верховную Раду законопроекте.

Так что в вопросе усиления мобилизации, отметил Снегирев, важно не столько копировать Россию с ее репрессивными методами (а то, что предлагается или уже воплощается в жизнь, это отчасти и является копированием российского опыта), сколько всерьез заняться контролем за территориальными центрами комплектования -врачебными комиссиями, и работой над тем, чтобы наконец запустить полноценный электронный реестр военнообязанных.

Зачем нужны роты охраны, созданные из футболистов

Кстати, о ТЦК. Дмитрий Снегирев подчеркнул, что одним из направлений усиления мобилизации, о чем речь не идет в законопроекте, должно быть решение такой неочевидной темы, которая не поднимается ни на одном из уровней — как роты охраны территориальных центров комплектации. Во-первых, комплектация этих рот такова, что из них можно было бы собрать несколько бригад для следующего контрнаступления.

Во-вторых, пусть на все 100% эти роты на фронт не отправишь — но, по крайней мере, с Запада Украины, из регионов, которые от линии фронта отделяют сотни километров (то есть непосредственной угрозы этим объектам нет), это можно было бы сделать.

Кроме того, напомнил эксперт, в Ивано-Франковской области в ряды ВСУ, в эту же роту охраны ТЦК вступил профессиональный футбольный клуб "Прикарпаття", игроки которого, формально являющиеся военнослужащими, на самом деле продолжают свою профессиональную карьеру. Что это, если не профанация идеи этих структурных подразделений, если не сказать хуже? Вот с чем нужно разбираться без каких-либо законодательных нововведений.

Силовики должны уйти на фронт

Из положительных моментов в новом законопроекте, который предстоит рассмотреть как профильному комитету, так и нардепам в зале заседаний, Снегирев отметил уменьшение количества силовых структур, работники которых получали отсрочку от мобилизации.

В частности, по сравнению с действующим законодательством такое право теряют сразу Бюро экономической безопасности и Государственная исполнительная служба. И это, подчеркнул эксперт, является правильным шагом — поскольку страна находится в состоянии войны, поэтому все силы необходимо бросить именно на это направление. Поскольку в случае поражения в войне все эти БЭБ и другие структуры станут просто не нужны.

Но не стоит на этом останавливаться, уверен Дмитрий Снегирев. Ибо только в Министерстве внутренних дел в штате более 400 тысяч сотрудников. И большинство из них — это подготовленные люди, вполне способные взять на себя роль защитников Отечества на фронте, а не в тылу. Штаты силовых структур должны быть временно сокращены для увеличения количества живой силы в Силах обороны Украины.

Местные власти не должны разносить повестки

Из очевидных минусов эксперт назвал идею переложить часть полномочий и ответственности по мобилизационному процессу на органы местного самоуправления – городские, поселковые и сельские советы. Это не работа сельских старост — обходить дома в селе, раздавая повестки. Для этого существуют территориальные и районные центры комплектования, имеющие достаточные штаты и финансирование для выполнения своих прямых обязанностей.

Иначе придется говорить о сокращении штатов ТЦК и уменьшении финансирования этих структур или вообще их расформировании. Каков смысл в их существовании, если за них будут выполнять работу сотрудники городских советов.

Одним словом, в законопроекте есть как полезные идеи, так и многое пропущено или вписано того, чего там не должно быть. Поэтому народным депутатам следует как следует поработать над этим документом. А мобилизация сама по себе, уверен Дмитрий Снегирев, нужна — и для того, чтобы компенсировать потери, и для ротации, для замены военнослужащих, которые воюют с первого дня полномасштабной войны.