Взрывы в Винницкой области ночью 29 июня — подробности

Мощные взрывы прогремели в Винницкой области — подробности СМИ
Взрывы в Винницкой области сейчас 29 июня прогремели около 03:00 во время воздушной тревоги. Опасность связана с ударными беспилотниками, которые шарят над областями.
О взрывах в Виннице сообщает "Суспільне" в Telegram.
Взрывы в Винницкой области 29 июня
По данным "Суспільного", в Винницкой области были слышны взрывы.
Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о "шахедах" в области.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Винницкой,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской.
Также традиционно опасность объявлена во временно оккупированных Луганской области и Крыму.
Напомним, что воздушная тревога в Украине продолжается с вечера пятницы, 28 июня. Военные предупредили об активности российских ударных БпЛА в некоторых южных и центральных регионах Украины.
Впоследствии Воздушные силы сообщили о запусках КАБов российскими оккупантами в Харьковской области.
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