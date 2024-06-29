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Мощные взрывы прогремели в Винницкой области — подробности СМИ

29 июня 2024 03:08
обновлено: 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Винницкой области ночью 29 июня — подробности
Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Винницкой области сейчас 29 июня прогремели около 03:00 во время воздушной тревоги. Опасность связана с ударными беспилотниками, которые шарят над областями.

О взрывах в Виннице сообщает "Суспільне" в Telegram.

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Взрывы в Винницкой области 29 июня

По данным "Суспільного", в Винницкой области были слышны взрывы.

Взрывы в Винницкой области 29 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Суспільне. Вінниця"

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о "шахедах" в области.

Почему воздушная тревога ночью 29 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:

  • Винницкой,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской.

Также традиционно опасность объявлена во временно оккупированных Луганской области и Крыму.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 29 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине продолжается с вечера пятницы, 28 июня. Военные предупредили об активности российских ударных БпЛА в некоторых южных и центральных регионах Украины.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о запусках КАБов российскими оккупантами в Харьковской области.

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