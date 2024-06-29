Взрывы в Винницкой области ночью 29 июня — подробности

Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Винницкой области сейчас 29 июня прогремели около 03:00 во время воздушной тревоги. Опасность связана с ударными беспилотниками, которые шарят над областями.

О взрывах в Виннице сообщает "Суспільне" в Telegram.

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Взрывы в Винницкой области 29 июня

По данным "Суспільного", в Винницкой области были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Суспільне. Вінниця"

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о "шахедах" в области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Винницкой,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской.

Также традиционно опасность объявлена во временно оккупированных Луганской области и Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине продолжается с вечера пятницы, 28 июня. Военные предупредили об активности российских ударных БпЛА в некоторых южных и центральных регионах Украины.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о запусках КАБов российскими оккупантами в Харьковской области.