ЧВК Вагнер вернулись на фронт российско-украинской войны.

Флаг ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters

На театр военных действий российско-украинской войны возвращается частная военная компания "Вагнер" уже без своих легендарно-одиозных руководителей. Почему это важно для оккупационного контингента российских войск, и что в этой ситуации следует сделать Силам обороны Украины — в сегодняшнем материале.

"Вагнеры" возвращаются

В последние дни в разных источниках появилась информация о том, что российское военное командование возвращает на фронт подразделения частной военной компании "Вагнер". Об этом, в частности, заявил в интервью американскому изданию CNN командир оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

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Кроме того, о возвращении "вагнеровцев" пишут и российские источники. Речь идет, в частности, о том, что на базе "Вагнера" в Молькино (это в Краснодарском крае Российской Федерации) завершено формирование подразделения тех членов ЧВК, которые отказались поддерживать весенний бунт тогдашнего главы "Вагнера" Евгения Пригожина.

Появились даже предположения о том, куда именно командование оккупационного контингента российских войск отправит благонадежных "вагнеровцев". Речь идет, в частности, о Херсонской области, левобережную часть которой российские оккупанты контролируют почти в полном объеме. Насколько же это серьезно и важно для контрнаступления Сил обороны Украины, который к концу сентября начал достигать цели в виде прорыва "линии Суровикина"?

Плюс или минус для Путина

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, такой шаг российских властей — возвращение ЧВК "Вагнер" (частично или полностью) на фронт — вполне прогнозируем, но вместе с тем и признанием серьезных проблем у оккупантов.

Наемники ЧВК "Вагнер" в свое время продемонстрировали, что они являются самой боеспособной частью российских войск в Украине. Это в конце концов обернулось "головокружением от успехов" у Евгения Пригожина и бунтом в виде незавершенного похода на Москву — но готовность и мощь "вагнеровских" подразделений, по крайней мере, на фоне других российских войск, была очевидна.

После бунта Пригожина в Кремле решили приуменьшить влияние и значение "Вагнера" на войну — но, как оказалось, этот шаг стал если не провалом, точно неудачей. Возвращение подразделений пригожинского ЧВК на фронт — признание этой неудачи, что вряд ли понравится Путину и россиянам. Но это еще полбеды.

Как подчеркнул Дмитрий Снегирев, этим своим шагом Кремль фактически перечеркнул свою многомесячную информационную кампанию по дискредитации ЧВК "Вагнер". То есть еще вчера в России "вагнеровцев" активно пытались забыть, сносили могилы на кладбищах и т.д. — а сегодня оказывается, что все сказанное Путиным (и сделанное его силовиками) было по меньшей мере преувеличением, если вообще не ложью.

И объяснить эту неожиданную трансформацию кремлевским агитаторам и пропагандистам, после бунта Евгения Пригожина взялись ругать "Вагнер", будет очень непросто. Кроме того, это добавит смятения в и так уж нервное и дезориентированное провалами на фронте и в тылу российское общество.

Херсонская область или Бахмут

Еще один важный вопрос — куда направят подразделения ЧВК "Вагнер". В принципе, частично на этот вопрос уже был дан ответ — по информации российских источников, "вагнеровцев" отправят (или, возможно, уже отправили) на левобережье Херсонской области.

Такой шаг, объяснил Дмитрий Снегирев, вполне логичен. Не так давно оккупационное командование перебросило из Херсонской области на Запорожское направление подразделения воздушно-десантных войск, чтобы удержать фронт там, где контрнаступление Сил обороны Украины является самым мощным.

Но это решение автоматически ослабило позиции россиян в Херсонской области, где украинские войска уже потихоньку занимают плацдармы на левобережье, готовя почву для дальнейшего наступления и освобождения Херсонской области и юга Запорожской (а дальше Крыма). Именно там у россиян сейчас очень проблемная ситуация — фактически от Новой Каховки и до Казачьих Лагерей.

Есть, конечно, проблемы и в других направлениях, например, под Бахмутом, где долгое время "вагнеровцы" и воевали, обретя по меньшей мере всероссийскую популярность. Но туда, как предположил эксперт, подразделения ЧВК "Вагнер" не будут направлять — там и без них есть до десяти различных частных военных компаний, а также подразделения так называемых "кадыровцев".

Замедлят ли "вагнеровцы" контрнаступление ВСУ

Именно на такое развитие событий и рассчитывает командование оккупационного контингента, решив использовать "вагнеровцев" на самых проблемных участках фронта. Но, отметил Дмитрий Снегирев, здесь у россиян откровенно немного шансов.

Во-первых, одно, пусть и, возможно, самое боеспособное подразделение российских войск не сможет изменить ситуацию на фронте кардинально — а преимущество Вооруженных сил Украины, ее успехи во время контрнаступления очевидны, причем не на одном направлении.

Во-вторых, Силы обороны Украины сейчас не просто не уступают, а имеют преимущество над россиянами в контрбатарейной борьбе и средствах поражения. Поэтому вполне реален вариант сокрушительного удара по подразделениям ЧВК "Вагнер" еще на стадии оперативного их развертывания. Шансов на то повлиять у "вагнеровцев" в такой ситуации будет, мягко говоря, немного.

Поэтому в целом решение о возвращении ЧВК "Вагнер" на фронт может создать ВСУ разве что небольшие тактические проблемы. Общую картину, которая сложилась на конец сентября, это уже не изменит.