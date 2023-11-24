Вернулась из Омана и вступила в ряды ВСУ — история профессора экономики

Пресофицерша 53-й отдельной механизированной бригады Оксана Черная. Фото: соцсети

Пресс-офицер 53-й отдельной механизированной бригады Оксана Черная в гражданской жизни была профессором экономики. Военная вспомнила свой путь на войне с 2014 года, возвращение из Омана и взаимовосприятие гражданских и военных.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

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Чем занималась до начала вторжения

Девушка поделилась, что до 2014 года преподавала в Институте экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. Когда на восток Украины пришла война, Оксана начала активно волонтерить, а впоследствии мобилизовалась в ряды ВСУ.

Там она стала водителем-санитаром в 28-й отдельной механизированной бригаде. После демобилизации она вернулась к преподаванию в академии наук, а затем четыре года преподавала экономику в Омане.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, девушка взяла отпуск за свой счет и уехала в Украину вместе с мужем, сейчас вдвоем они служат в ВСУ.

Оксана рассказала, что впервые после демобилизации было сложно возвращаться в гражданскую жизнь.

"Я демобилизовалась в ноябре 2016 года и еще где-то полгода оставалась со своим подразделением, помогала им там. Приехать так просто в гражданскую жизнь мне было очень тяжело", — сказала она.

Оксана Черная на службе в ВСУ. Фото: соцсети

Однако в июле 2017 года она продолжила ездить в свое подразделение и поняла, что в Украине не может вернуться в обычную жизнь, поэтому решила уехать за границу.

"Когда возвращаешься в рутину, то не находишь смысла в том, что делаешь. Работа, которую выполняешь, кажется ничтожной по сравнению с войной", — поделилась военная.

Она пояснила, что за границей из-за кардинального изменения обстановки удалось переключиться. Ибо, даже если ты хорошо знаешь английский, все равно существует языковой барьер, тем более что Оман — преимущественно арабоязычная страна.

"Организовать свой быт. Это очень сложно, потому что ты не знаешь законов, их правил. Даже открыть счет, арендовать жилье. Есть проблемы, и мозг работает на то, чтобы их преодолеть",— отметила Оксана.

Возвращение в Украину с началом войны

По словам девушки, после демобилизации было понимание, что рано или поздно начнется полномасштабная война, и у нее был план, как вернуться в Украину на этот случай.

"Я вылетела из Омана 28 февраля, потому что сначала нужно было уладить дела на работе. Мы летели в Германию вместе с мужем. Потом Польша, побыла во Вроцлаве несколько дней, потому что нужно было купить машины. Надо было на чем-то ехать в Украину. Я купила тогда три "скорых", очень помогли друзья, набросали денег", — рассказала она.

Привезенные автомобили скорой помощи. Фото: соцсети

Военная объяснила, что решила вернуться, потому что осознает эффективность своей работы сейчас в ВСУ.

"Я демобилизовалась и ушла из армии, потому что появилось много людей, которые эффективно выполняли мой труд. Сейчас я эффективна здесь и знаю, что мою работу никто не выполнит. Если я уйду, здесь будет "дыра", — добавила Оксана.

Пропасть между военными и гражданскими

Девушка подчеркнула, что с началом войны между гражданским и военным миром существует пропасть, а сейчас она стала еще больше.

"То, что нам приходится преодолевать, оно гораздо страшнее, чем было в 2014-2015 годах. В гражданском мире это не чувствуется", — сказала она.

Оксана поделилась, что не любит возвращаться в гражданский мир, потому что испытывает агрессию "со стороны мужчин, которые должны служить, но не служат". Однако в то же время это компенсируется очень ласковым отношением и уважением от гражданских женщин.

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