Воздушная тревога сейчас 17 января – куда летят шахеды

Воздушная тревога распространяется по областям — куда летят шахеды
Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, традиционно распространяется по областям. Опасность объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и других из-за угрозы вражеских шахедов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога 17 января — карта тревог
Украинские военные информируют о летящих в сторону Черкасской беспилотниках в Кировоградской области.
Также было зафиксировано движение российских шахедов в сторону Винницкой области.
Опасность охватила такие области, как:
- Винницкая,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Херсонская.
Обновлено 00:10. Раздались отбои в большинстве областей, опасность распространилась на Хмельницкую.
Воздушные силы сообщают об угрозе Хмельнитчине.
Обновлено 00:31. Военные предупреждают о ракетной опасности в Донецкой и Харьковской областях.
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