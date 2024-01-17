Воздушная тревога сейчас 17 января – куда летят шахеды

Вражеский шахед летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, традиционно распространяется по областям. Опасность объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и других из-за угрозы вражеских шахедов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Украинские военные информируют о летящих в сторону Черкасской беспилотниках в Кировоградской области.

Также было зафиксировано движение российских шахедов в сторону Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Опасность охватила такие области, как:

Винницкая,

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:10. Раздались отбои в большинстве областей, опасность распространилась на Хмельницкую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об угрозе Хмельнитчине.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:31. Военные предупреждают о ракетной опасности в Донецкой и Харьковской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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