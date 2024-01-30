Вражеская ракета на территории Украины. Фото: Воздушные силы

Воздушная тревога в Украине, 31 января, раздается в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях. Ударные БпЛА в Херсонской области двигаются в северо-западном направлении на Николаевщину.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 31 января

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23:20. Угроза для Херсонской области.

23:46. Вражеские беспилотники двигаются в направлении Одесской области.

Воздушная тревога в Украине — что чревато для украинцев. Фото: скриншот

23:49. Харьковская область под ракетной опасностью.

Воздушная тревога в Украине — что чревато для украинцев. Фото: скриншот

23:59. Со стороны Черного моря двигаются вражеские беспилотники.

Воздушная тревога в Украине — что чревато для украинцев. Фото: скриншот

Напомним, в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков, в городе вспыхнул пожар. Попадание произошло в одну из жилых застроек.

Добавим, в Харькове раздались взрывы. Сообщается, что в городе работает ПВО, препятствуя полёту иранских БПЛА Shahed, атакующих город.