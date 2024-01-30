Воздушная тревога в ряде областей – какая опасность для украинцев
Воздушная тревога в Украине, 31 января, раздается в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях. Ударные БпЛА в Херсонской области двигаются в северо-западном направлении на Николаевщину.
Об этом сообщают воздушные силы.
Воздушная тревога в Украине 31 января
23:20. Угроза для Херсонской области.
23:46. Вражеские беспилотники двигаются в направлении Одесской области.
23:49. Харьковская область под ракетной опасностью.
23:59. Со стороны Черного моря двигаются вражеские беспилотники.
Напомним, в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков, в городе вспыхнул пожар. Попадание произошло в одну из жилых застроек.
Добавим, в Харькове раздались взрывы. Сообщается, что в городе работает ПВО, препятствуя полёту иранских БПЛА Shahed, атакующих город.
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