В Украину зашли новые группы "шахедов" — какие регионы под угрозой

Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Воздушные силы

Воздушная тревога 23 декабря звучит в Винницкой, Черкасской, Николаевской и Херсонской областях. Она связана с угрозой ударных БпА. Сейчас они двигаются в направлении Винницкой области, курсом на запад.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 22 декабря

Карта опасных регионов Украины 23 декабря. Фото: скриншот

22:52. Под угрозой вражеского удара Винницкая область.

Вражеские БпЛА двигаются в направлении Винничины. Фото: скриншот

23:02. Воздушная тревога ширится также в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Воздушная тревога в ряде областей. Фото: скриншот

Напомним, взрывы 22 декабря прогремели в оккупированном Крыму. По словам очевидцев, "прилет" произошел в районе Армянска.