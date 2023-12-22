Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украину зашли новые группы "шахедов" — какие регионы под угрозой arrow

В Украину зашли новые группы "шахедов" — какие регионы под угрозой

22 декабря 2023 23:06
обновлено: 23:31
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украину зашли новые группы "шахедов" — какие регионы под угрозой
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Воздушные силы
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога 23 декабря звучит в Винницкой, Черкасской, Николаевской и Херсонской областях. Она связана с угрозой ударных БпА. Сейчас они двигаются в направлении Винницкой области, курсом на запад.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 22 декабря

Карта опасных регионов Украины 23 декабря. Фото: скриншот

22:52. Под угрозой вражеского удара Винницкая область.

Вражеские БпЛА двигаются в направлении Винничины. Фото: скриншот

23:02. Воздушная тревога ширится также в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Воздушная тревога в ряде областей. Фото: скриншот

Напомним, взрывы 22 декабря прогремели в оккупированном Крыму. По словам очевидцев, "прилет" произошел в районе Армянска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

Актуальное по теме