В Украину зашли новые группы "шахедов" — какие регионы под угрозой
22 декабря 2023 23:06
обновлено: 23:31
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Воздушные силы
Воздушная тревога 23 декабря звучит в Винницкой, Черкасской, Николаевской и Херсонской областях. Она связана с угрозой ударных БпА. Сейчас они двигаются в направлении Винницкой области, курсом на запад.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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22:52. Под угрозой вражеского удара Винницкая область.
23:02. Воздушная тревога ширится также в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Напомним, взрывы 22 декабря прогремели в оккупированном Крыму. По словам очевидцев, "прилет" произошел в районе Армянска.
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