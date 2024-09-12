Украина под атакой БПЛА и ракет. Объявленная воздушная тревога

Воздушная тревога в центре и на юге Украины — угроза ракет и Шахедов
12 сентября 2024 00:16
обновлено: 00:50
Атака дронов-камикадзе. Фото: Скриншот
Украина под атакой вражеских БПЛА. Также Одессе грозит ракетная атака.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
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По данным военных, российские оккупанты запустили Шахеды в Сумскую, Полтавскую, Днепровскую, Херсонскую и Николаевскую.
Особое внимание следует проявить жителям Одессы — там ракетная тревога.
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