Украина под атакой БПЛА и ракет. Объявленная воздушная тревога

Атака дронов-камикадзе. Фото: Скриншот

Украина под атакой вражеских БПЛА. Также Одессе грозит ракетная атака.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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Сообщения об атаках. Фото: Скриншот

По данным военных, российские оккупанты запустили Шахеды в Сумскую, Полтавскую, Днепровскую, Херсонскую и Николаевскую.

Особое внимание следует проявить жителям Одессы — там ракетная тревога.

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