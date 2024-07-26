Повторная воздушная тревога – чем обстреливает враг на этот раз
Воздушная тревога в Украине в ночь на 27 июля распространяется по областям повторно. В этот раз украинцев предупреждают об угрозе ударных беспилотников, в частности, опасность объявили в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и других областях.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога в ночь на 27 июля
Украинские военные предупредили об угрозе ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей. Они обнаружили "шахеды" на востоке Николаевской области, которые летят к северо-западу.
Также бойцы предупредили о полете дронов в сторону Кировоградской области.
Пока снова "покраснела" значительная часть Украины, такие области:
- Черниговская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Николаевская,
- Херсонская.
Обновлено 00:49. В ряде областей раздались отбои, однако воздушная тревога распространилась на Полтавскую область.
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