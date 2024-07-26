Запуск ракеты в небо. Фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине в ночь на 27 июля распространяется по областям повторно. В этот раз украинцев предупреждают об угрозе ударных беспилотников, в частности, опасность объявили в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога в ночь на 27 июля

Украинские военные предупредили об угрозе ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей. Они обнаружили "шахеды" на востоке Николаевской области, которые летят к северо-западу.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также бойцы предупредили о полете дронов в сторону Кировоградской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока снова "покраснела" значительная часть Украины, такие области:

Черниговская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Николаевская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:49. В ряде областей раздались отбои, однако воздушная тревога распространилась на Полтавскую область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...