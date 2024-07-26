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Повторная воздушная тревога – чем обстреливает враг на этот раз

26 июля 2024 23:55
обновлено: 00:50
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине в ночь на 27 июля
Запуск ракеты в небо. Фото: Минобороны Украины
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в ночь на 27 июля распространяется по областям повторно. В этот раз украинцев предупреждают об угрозе ударных беспилотников, в частности, опасность объявили в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в ночь на 27 июля

Украинские военные предупредили об угрозе ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей. Они обнаружили "шахеды" на востоке Николаевской области, которые летят к северо-западу.

Воздушная тревога в ночь на 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также бойцы предупредили о полете дронов в сторону Кировоградской области.

Вражеская атака На Украину ночью 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока снова "покраснела" значительная часть Украины, такие области:

  • Черниговская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Херсонская.
Атака ударных БпЛА 27 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:49. В ряде областей раздались отбои, однако воздушная тревога распространилась на Полтавскую область.

Ночная атака России на Украину 27 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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