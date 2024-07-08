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Повторная воздушная тревога — в опасности более пяти областей

8 июля 2024 00:15
обновлено: 00:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 8 июля – какие области в опасности
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 8 июля снова распространилась на южные, восточные и центральные области. Жителей предупреждают об угрозе применения баллистики, повышенная опасность для Одесской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики с юга, в частности, особой опасности для жителей Одесской области.

Почему воздушная тревога ночью 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Таким образом, "покраснела" значительная часть областей страны.

Карта воздушной тревоги 8 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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