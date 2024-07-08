Воздушная тревога в Украине ночью 8 июля – какие области в опасности

Повторная воздушная тревога — в опасности более пяти областей
8 июля 2024 00:15
обновлено: 00:49
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Picture alliance
Воздушная тревога в Украине сейчас 8 июля снова распространилась на южные, восточные и центральные области. Жителей предупреждают об угрозе применения баллистики, повышенная опасность для Одесской области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики с юга, в частности, особой опасности для жителей Одесской области.
Таким образом, "покраснела" значительная часть областей страны.
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