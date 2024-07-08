Воздушная тревога в Украине ночью 8 июля – какие области в опасности

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Picture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас 8 июля снова распространилась на южные, восточные и центральные области. Жителей предупреждают об угрозе применения баллистики, повышенная опасность для Одесской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики с юга, в частности, особой опасности для жителей Одесской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Таким образом, "покраснела" значительная часть областей страны.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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