Повторная воздушная тревога: в каких областях ракетная опасность
1 октября 2023 04:48
обновлено: 04:52
Ракеты взлетают в небо. Фото: google.com
Утром, 1 октября, в нескольких областях Украины повторно рыдали воздушную тревогу. Таким образом, в Черкасской, Кировоградской и других областях есть ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы .
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Обновлено 04:50. "Кировоградская, Черкасская, Херсонская, Николаевская области - ракетная опасность!" – говорится в сообщении.
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