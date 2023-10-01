Повторная воздушная тревога: в каких областях ракетная опасность

Ракеты взлетают в небо. Фото: google.com

Утром, 1 октября, в нескольких областях Украины повторно рыдали воздушную тревогу. Таким образом, в Черкасской, Кировоградской и других областях есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 04:50. "Кировоградская, Черкасская, Херсонская, Николаевская области - ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Источник: t.me/kpszsu

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