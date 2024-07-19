Атака на Украину – враг обстрелял Николаев

Ракетный удар по Николаеву — есть погибшие
Враг нанес ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов был поврежден жилой сектор города. Известно о трех погибших, в том числе ребенок.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Telegram.
Вражеская атака на Николаев 19 июля
В пятницу, 19 июля, враг нанес удар по жилищному сектору Николаева. Пока известно о трех погибших, среди которых есть и ребенок.
Напомним, россияне вывели на дежурство у моря боевые корабли. Сейчас в Азовском море — 4 вражеских корабля, а в Средиземном подстерегает один ракетоноситель.
Ранее мы писали, что российские захватчики атаковали Одесщину баллистикой. Ракета "Искандер-М" была запущена с территории временно оккупированного Крыма и силы ПВО смогли ее сбить.
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