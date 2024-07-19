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Ракетный удар по Николаеву — есть погибшие

19 июля 2024 18:20
Валерия Барановская - редактор
Атака на Украину – враг обстрелял Николаев
Спасатели на месте вражеских попаданий. Иллюстративное фото: ГСЧС
Валерия Барановская - редактор

Враг нанес ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов был поврежден жилой сектор города. Известно о трех погибших, в том числе ребенок.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Telegram.

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В пятницу, 19 июля, враг нанес удар по жилищному сектору Николаева. Пока известно о трех погибших, среди которых есть и ребенок.

Ракетный удар по Николаеву — есть погибшие - фото 1
Сообщение Сенкевича. Фото: скриншот

Напомним, россияне вывели на дежурство у моря боевые корабли. Сейчас в Азовском море — 4 вражеских корабля, а в Средиземном подстерегает один ракетоноситель.

Ранее мы писали, что российские захватчики атаковали Одесщину баллистикой. Ракета "Искандер-М" была запущена с территории временно оккупированного Крыма и силы ПВО смогли ее сбить.

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