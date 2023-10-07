Ситуация на аннексированных украинских территориях, планы России

Путин и гауляйтеры аннексированных регионов Украины. Фото: Reuters/Sputnik/Anton Novoderzhkin

Год назад Россия аннексировала сразу четыре украинских региона — кроме двух восточных, еще и Запорожскую с Херсонской. Почему россияне не смогли захватить все эти области, часть еще и потеряли уже после аннексии, и чего ждать от оккупантов дальше — в сегодняшнем материале.

Херсон потеряли, Запорожье не взяли

30 сентября 2022 года президент страны-агрессора Владимир Путин объявил об аннексии четырех украинских областей — Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской. Эти регионы были вписаны в Конституцию РФ, чем перечеркнули предыдущие заявления кремлевских властей о том, что причинами "специальной военной операции" были не территориальные стремления, а лишь защита "народа Донбасса". Впрочем, ко лжи российской власти (как и тамошнему народу) мы за это время уже привыкли.

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В Москве после аннексии устроили настоящий праздник с концертом на Красной площади. Но дальше что-то пошло не так. Во-первых, несмотря на внесение Запорожской области в состав России, само Запорожье российские войска не только не захватили — а даже и не приблизились к нему. Линия фронта, которой она была на 30 сентября, не сдвинулась на север, наоборот — в 2023 году после начала летнего контрнаступления ВСУ начала постепенно приближаться к Мелитополю и Азовскому морю.

С Херсонской областью было еще хуже. В момент аннексии Россия контролировала практически всю территорию этого украинского региона. Но в течение двух месяцев с момента праздника на Красной площади оккупанты потеряли около трети территории Херсонщины, собственно, всю часть области на правом берегу Днепра. Худшим для россиян стало то, что был утрачен контроль над Херсоном — и это стало серьезным символическим ударом по амбициям Владимира Путина. Дело в том, что Херсон был единственным областным центром в Украине, в который российские войска смогли зайти и удержаться. Но уже в ноябре 2022 года оккупационные подразделения были вынуждены бежать на левый берег Днепра.

Возможно второе наступление на Херсон и Харьков.

Между тем, в российской Конституции Херсонская область (с Херсоном, конечно) до сих пор является частью страны-агрессора. Поэтому один из вопросов, с которым Новини.LIVE обратились к экспертам, Петру Чернику и Дмитрию Снегиреву, звучит следующим образом — стоит ли ожидать от российских оккупантов повторного наступления на Херсон.

По словам Дмитрия Снегирева, сейчас у России, как бы она ни хотела прибегнуть к такому шагу, нет ресурсов для подобных военных операций. С тем, что наступление на Херсон сейчас невозможно, согласен и Петр Черник — он подчеркнул, что это нереалистично прежде всего потому, что атакующие действия сейчас ведут Вооруженные силы Украины, а перехватить у них инициативу оккупантам будет очень трудно.

Вместе с тем, подчеркнул Черник, прошедший с момента аннексии российский стратегический план по Украине за этот год не изменился. Российская Федерация так или иначе будет пытаться взять под контроль всю территорию четырех аннексированных регионов, которые она считает своими. И, может быть, не только этих областей.

Так, россияне сейчас собрали мощную военную группировку на Купянско-Лиманском направлении. Но, как заявил Дмитрий Снегирев, по имеющейся у него информации, оккупанты планируют наступать совсем не на Купянск, а на Изюм — и оттуда, во второй раз взяв этот город Харьковской области, двигаться на север Донецкой области, в частности, на Славянск. Такой план подтверждает, что Кремль хочет захватить всю территорию четырех аннексированных ранее украинских областей – или, по крайней мере, двух восточных, Донецкой и Луганской. Зачем это Путину?

Переговоры и бунт — насколько они реальны

Как предположил Дмитрий Снегирев, на такой шаг Россия может пойти для того, чтобы на предстоящих переговорах "торговать" другими регионами в обмен на признание российской принадлежности Донбасса. Впрочем, все это — в гипотетическом будущем, а пока оккупанты за год "владения" четырьмя украинскими областями так и не смогли взять их под полный контроль. Почему же это вместе с поражениями в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году не вызвало негативной реакции и протестов шовинистически настроенной части российского общества, поддержавшего агрессию против Украины?

Здесь эксперты однозначны — российское общество не умеет этого делать. Потому что его ошибочно считают европейским обществом, хотя оно является порождением совсем другой, недемократической, авторитарной традиции. Петр Черник напомнил, что за всю историю этой страны было всего два коротких периода условной демократии — это 1917 год, период Временного правительства и 1991-1993 годы, до расстрела ельцинскими властями парламента. А реальный протест против власти был только один — восстание Емельяна Пугачева.

Дмитрий Снегирев подчеркнул еще один немаловажный момент — если от кого-то и можно ожидать бунта против путинской власти, то это от национальных республик. Прежде всего, на Северном Кавказе. Кроме того, подобное возможно еще и в Поволжье, где есть мощные Татарстан и Башкортостан. Титульная нация Российской Федерации, собственно россияне, на это не способны. Ни для того, чтобы остановить войну, ни для того, чтобы наоборот, усилить агрессию против Украины.