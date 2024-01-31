Россияне ударили по гражданской больнице в Харьковской области

Атака на Харьковщину 31 января

Российские оккупанты нанесли удар по гражданской больнице в селе Большой Бурлук на Харьковщине. В настоящее время проведена эвакуация 38 человек.

Об этом сообщили в Харьковской ОВО.

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Отмечается, что среди раненых работники заведения. Четверым на месте была оказана первая медицинская помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша.

Ликвидация последствий продолжается.

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