Воздушная тревога в Киевской области ночью 24 июля - угроза "шахедов"

"Шахеды" атакуют Киевскую область — масштабная воздушная тревога
24 июля 2024 03:25
обновлено: 03:48
Ударный беспилотник улетает в небе. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине 24 июля распространилась и на Киевскую область. Ударные беспилотники, из-за которых объявили опасность, направляются в сторону региона.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Украинские военные предупреждают о вражеском беспилотнике в сторону Киевской области, а также об угрозе БПЛА в Черниговской.
Таким образом воздушная тревога "краснеет" во многих областях, среди которых:
- Киевская,
- Черниговская,
- Полтавская,
- Черкасская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Одесская.
Обновлено 03:45. По данным паблика "Николаевский Ванек", по одному БПЛА осталось в Днепропетровской и Черкасской областях.
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