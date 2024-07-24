Воздушная тревога в Киевской области ночью 24 июля - угроза "шахедов"

Ударный беспилотник улетает в небе. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине 24 июля распространилась и на Киевскую область. Ударные беспилотники, из-за которых объявили опасность, направляются в сторону региона.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 24 июля

Украинские военные предупреждают о вражеском беспилотнике в сторону Киевской области, а также об угрозе БПЛА в Черниговской.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом воздушная тревога "краснеет" во многих областях, среди которых:

Киевская,

Черниговская,

Полтавская,

Черкасская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Николаевская,

Херсонская,

Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:45. По данным паблика "Николаевский Ванек", по одному БПЛА осталось в Днепропетровской и Черкасской областях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

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