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"Шахеды" атакуют Киевскую область — масштабная воздушная тревога

24 июля 2024 03:25
обновлено: 03:48
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Киевской области ночью 24 июля - угроза "шахедов"
Ударный беспилотник улетает в небе. Фото: mil.in.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 24 июля распространилась и на Киевскую область. Ударные беспилотники, из-за которых объявили опасность, направляются в сторону региона.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 24 июля

Украинские военные предупреждают о вражеском беспилотнике в сторону Киевской области, а также об угрозе БПЛА в Черниговской.

Воздушная тревога в Киевской области сейчас 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом воздушная тревога "краснеет" во многих областях, среди которых:

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Полтавская,
  • Черкасская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Одесская.
Российская атака ночью 24 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:45. По данным паблика "Николаевский Ванек", по одному БПЛА осталось в Днепропетровской и Черкасской областях.

Российские обстрелы ночью 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...

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