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"Шахеды" бродят над областями - тревога продолжается

26 ноября 2023 00:10
обновлено: 00:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Шахеды" бродят над областями - тревога продолжается
Беспилотник летит в воздухе. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 ноября, продолжается. Только опасность была объявлена в Киеве, которая также сохраняется во многих областях. На Киевщине и Черкасской области раздавались взрывы, вероятно сбивают "шахеды".

Об этом опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 26 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:25. В КМВА призывают не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях, ведь в Киев следуют вражеские беспилотники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КМВА Сергея Попко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КМВА Сергея Попко

Обновлено 00:29. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о новой группе "шахедов".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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