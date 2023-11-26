"Шахеды" бродят над областями - тревога продолжается

Беспилотник летит в воздухе. Фото:

Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 ноября, продолжается. Только опасность была объявлена в Киеве, которая также сохраняется во многих областях. На Киевщине и Черкасской области раздавались взрывы, вероятно сбивают "шахеды".

Об этом опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:25. В КМВА призывают не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях, ведь в Киев следуют вражеские беспилотники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КМВА Сергея Попко

Обновлено 00:29. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о новой группе "шахедов".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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