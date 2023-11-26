"Шахеды" бродят над областями - тревога продолжается
26 ноября 2023 00:10
обновлено: 00:30
Беспилотник летит в воздухе. Фото:
Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 ноября, продолжается. Только опасность была объявлена в Киеве, которая также сохраняется во многих областях. На Киевщине и Черкасской области раздавались взрывы, вероятно сбивают "шахеды".
Об этом опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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