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"Шахеды" изменили направление - под угрозой новые области

5 декабря 2023 00:17
обновлено: 01:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога сейчас 5 декабря - ПС предупреждают о БПЛА и ракетах
Беспилотник пересекает воздушное пространство. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 5 декабря, продолжает охватывать новые области. Таким образом, угроза распространилась на Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую. У последней уже есть первые сбитые цели врага.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Продолжается воздушная тревога сейчас 5 декабря

Украинские защитники пишут о полете "шахедов" в северо-западном направлении. Цели близятся к границам Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По данным паблика "Николаевский Ванек", зафиксирована группа беспилотников в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, направляющаяся на север.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В настоящее время опасность охватила следующие области:

  • Винницкую,
  • Черкасскую,
  • Кировоградская,
  • Николаевскую,
  • Одесскую,
  • Херсонскую.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 5 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:42. "Группа "шахедов" приближается к центру Винницкой области в направлении г. Тульчин. Другая группа - в западной части Черкасской области, курс - на Запад!" – предупреждают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:48. Группа БПЛА близится к перекрестку Винницкой, Кировоградской и Одесской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:57. Угроза распространилась на восточные и центральные области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 5 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:02. В свою очередь "Ванек" предупреждает Винницкую, Черкасскую и Хмельницкую области об угрозе "шахедов".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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