Продолжается воздушная тревога сейчас 5 декабря - ПС предупреждают о БПЛА и ракетах

"Шахеды" изменили направление - под угрозой новые области
Воздушная тревога в Украине сейчас, 5 декабря, продолжает охватывать новые области. Таким образом, угроза распространилась на Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую. У последней уже есть первые сбитые цели врага.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Продолжается воздушная тревога сейчас 5 декабря
Украинские защитники пишут о полете "шахедов" в северо-западном направлении. Цели близятся к границам Винницкой области.
По данным паблика "Николаевский Ванек", зафиксирована группа беспилотников в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, направляющаяся на север.
В настоящее время опасность охватила следующие области:
- Винницкую,
- Черкасскую,
- Кировоградская,
- Николаевскую,
- Одесскую,
- Херсонскую.
Обновлено 00:42. "Группа "шахедов" приближается к центру Винницкой области в направлении г. Тульчин. Другая группа - в западной части Черкасской области, курс - на Запад!" – предупреждают военные.
Обновлено 00:48. Группа БПЛА близится к перекрестку Винницкой, Кировоградской и Одесской областей.
Обновлено 00:57. Угроза распространилась на восточные и центральные области.
Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Обновлено 01:02. В свою очередь "Ванек" предупреждает Винницкую, Черкасскую и Хмельницкую области об угрозе "шахедов".
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