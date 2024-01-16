Ил-22, российский самолет, детали, особенности

Самолет Ил-22, воздушный командный пункт российских войск. Фото: росСМИ

Ночь с 14 на 15 января 2024 стала одной из самых успешных для украинских Воздушных сил. Помимо самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был подбит Ил-22, известный как воздушный командный пункт российских войск. О редком самолете, сумевшем долететь до территории России, но вряд ли будет использоваться оккупантами в войне против Украины — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Советское военное наследие

Самолет Ил-22, пораженный украинскими защитниками над Азовским морем — это еще одно специализированное воздушное судно, которых в составе Военно-космических сил Российской Федерации не так уж много. Точнее говоря, их откровенно мало, так что каждый из утраченных самолетов такого типа является серьезной проблемой для войск страны-агрессора.

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А мало их потому, что выпускали их еще в далекое советское время. Именно Ил-22 начали строить на базе пассажирского самолета Ил-18 еще в первой половине 70-х годов прошлого столетия. И успели выпустить их — в двух модификациях — всего три с половиной десятка.

Что же такое Ил-22, чем ценен и уникален этот самолет? Тем, что он не просто самолет, а настоящий командный пункт, причем мобильный, который можно использовать в любых условиях и ситуациях. Естественно, при условии успешного прикрытия со стороны других ударных самолетов — как Ил-22, так и радиолокационник А-50, который был сбит в тот же день в том же регионе, не имеет собственного вооружения и полагается только на защиту специально выделенных для этого подразделений.

Самолет со спецсвязью

Итак, Ил-22 — это воздушный командный пункт. Главной его особенностью является специальная связь — на базовой версии самолета это система "Бизон" или, как отмечалось в документах советских времен, когда любили все шифровать — "изделие 36".

Эти самолеты фактически не производили с нуля, а брали вышеупомянутые пассажирские лайнеры Ил-18 и модифицировали на Экспериментальном Машиностроительном Заводе имени В. Мясищева, расположенном в подмосковном Жуковском. Как и в случае с А-50, главной проблемой этих самолетов стала технологическая сложность и соответственно высокая цена оборудования. Поэтому таких самолетов — именно в начальной версии Ил-22 с системой "Бизон" — выпустили всего 14 экземпляров.

Позже в 80-х годах в конструкторском бюро Мясищева начали работать над усовершенствованной версией воздушного командного пункта. Эти самолеты получили индекс Ил-22М-11. На них была установлена новая система спецсвязи "Зебра". Этих самолетов изготовили немного больше — известно о 21 единице этой авиационной техники.

Ил-22 имела и Украина

Таким образом, в целом советская армия могла рассчитывать на 35 Ил-22 в двух модификациях. Но российским воздушным силам досталось меньше таких самолетов. Ибо по меньшей мере четыре из них получили вооруженные силы четырех бывших союзных республик. Среди них — и Украина, наш экземпляр базировался на львовском аэродроме Скнилов, но впоследствии в рамках разоружения был просто порезан на металлолом.

В целом, похожая судьба ожидала и тех самолетов, которые получили Казахстан, Беларусь и Молдову, но их все переоборудовали — либо под грузовые перевозки, либо под пассажирские рейсы. У белорусов самолет купили латвийцы, а вот казахский Ил-22 через несколько дней после начала коммерческой деятельности столкнулся в аэропорту Павлодара с другим самолетом и был списан.

Одним словом, в распоряжении российских Военно-космических сил до начала полномасштабной российско-украинской войны оставалось менее 30 единиц воздушных командных пунктов Ил-22 — и неизвестно, все ли они были в том состоянии, которое позволяло бы использовать их по прямому назначению. Часть из них в 90-х годах модифицировали, установив более современный комплекс специальной связи "Сокол-СРТ".

Как "вагнеровцы" сбили своих

По информации портала Military Balance, на момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российская армия могла использовать всего 12 воздушных командных пунктов. И уже в следующем году оккупационные вооруженные силы потеряли первый самолет из этой дюжины.

К тому же потеряли не из-за деятельности украинских защитников. Нет, это был настоящий "дружеский огонь". 24 июня 2023 года, во время однодневного бунта Евгения Пригожина и его частной военной компании "Вагнер", в тот момент, когда часть ЧВК двигалась на Москву — наемники "Вагнера" сбили Ил-22 на территории Воронежской области РФ.

По информации российских источников, тот конкретный Ил-22 выполнял функции ретрансляции радиосигнала, то есть фактически являлся тем звеном, которое совмещало стационарный командный пункт российских вооруженных сил и подразделениями на фронте.

Сколько Ил-22 осталось в Шойге

Интересно, что "вагнеровцы" никоим образом не были наказаны за уничтожение не только самолета, но и всего экипажа — погибли тогда 10 находившихся на борту Ил-22 военнослужащих. Хотя сам Пригожин и обещал выплатить семьям погибших 50-миллионную (в рублях) компенсацию.

Второй Ил-22, пораженный в районе Азовского моря, как стало известно ближе к вечеру 15 января, сумел долететь до аэродрома в Анапе (это на черноморском побережье России, в Краснодарском крае; в оккупированном Крыму такие самолеты больше не дислоцируются).

Но, как написал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, повреждения этого самолета таковы, что восстановлению он не подлежит. Таким образом, российская армия за два года войны потеряла 2 из 12 воздушных командных пунктов — и каждая последующая потеря Ил-22 будет становиться для оккупантов все более болезненной.

А в том, что такие потери будут продолжаться, особых сомнений нет. Украинская армия уже продемонстрировала, что может успешно противодействовать и системам ПВО, и кораблям Черноморского флота, и ударным самолетам, и воздушным судам специального назначения. Следующий успешный удар по Ил-22 или А-50 — это только дело времени. Конечно, если россияне не откажутся использовать эту технику вообще.