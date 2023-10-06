Единый электронный реестр военнообязанных, система "Оберіг", детали

Военнообязанный гражданин Украины. Фото: "Время"

Одной из проблем воюющей Украины есть процесс мобилизации, связанный с недостатками устаревшей системы учета как призывников, так и военнообязанных граждан. Об электронной системе учета, о проекте "Оберіг" и электронном военном билете — в сегодняшнем материале.

Что такое "Оберіг"

На самом деле тема электронного учета военнообязанных (как призывников, так и людей превышающего призывный) — отнюдь не порождение времен полномасштабной войны. Еще в марте 2017 года Верховная Рада VIII созыва проголосовала за создание такого реестра. А формально его запустили спустя месяц после вторжения, 28 марта 2022 года.

Читайте также:

Владельцем электронного реестра "Оберіг" является Министерство обороны Украины. Распорядитель – Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, доступ к этому реестру, согласно действующему законодательству, имеют отечественные специальные службы — СБУ и Служба внешней разведки.

Непосредственно с реестром работают территориальные центры комплектования. Городские и районные наполняют его, а областные занимаются администрированием этой базы данных. Данные в "Оберіг" собираются из разных источников, прежде всего — из других уже существующих реестров. Скажем, несколько министерств (МВД, Минфина, Минсоцполитики, Минздрава, Минобразования), из реестров Пенсионного фонда, Государственной судебной администрации. Сюда должна поступать информация от ГПСУ, ЦИК и других государственных структур.

В начале октября текущего года, по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, реестр был наполнен уже на 90 с лишним процентов. Поэтому можно сказать, что фактически первая часть процесса — собственно создание полноценного электронного реестра — подходит к концу.

Зачем нужен электронный учет

Причин для появления такого реестра, как "Оберіг", несколько. Во власти, скажем, отмечали, что до сих пор есть проблема с предоставлением военнослужащих статуса участника боевых действий. Такой общий реестр должен улучшить этот процесс.

Но, конечно же, ключевая тема тотального учета военнообязанных и последующей мобилизации нужного количества пригодных к военной службе в условиях войны граждан. Поскольку полномасштабная война продолжается уже второй год, украинская армия, к сожалению, терпит потери — как погибших, так и раненых, поэтому пополнение подразделений Сил обороны новыми людьми является вопросом очень важным.

С электронным реестром этот процесс должен быть доведен до автоматизма, что отмечал, в частности, бывший уже заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олег Гайдук. Для эффективной и оперативной работы с этой системой специалистов начали готовить на базе 179 объединенного учебно-тренировочного центра войск связи ВСУ.

Плюсы и минусы электронного реестра

Безусловно, упорядочение процесса электронного учета военнообязанных, улучшение и ускорение процесса мобилизации, избегание различных недоразумений, в частности, с повестками для непригодных к военной службе людей (или наоборот — для тех, кто уже воюет на фронте) — это однозначный плюс, который добавит эффективности работы государственных и военных структур

А мобилизацию, как отметил в комментарии Новинам.LIVE бывший заместитель руководителя Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, проводить необходимо — по целому ряду причин. Здесь и те же потери, и возможное уменьшение западной помощи (ввиду неприятных тенденций в некоторых странах антироссийской коалиции, последней из которых стала Словакия, где президент поставила на паузу процесс военной помощи Украине), и банально запрос на общественную справедливость — чтобы не было случаев Когда на фронт попадают, мягко говоря, не очень пригодные к боевым действиям люди, до которых дошла повестка, а здоровые молодые мужчины сидят по ресторанам тыловых городов. Электронный реестр "Оберіг" должен упорядочить процесс учета и сделать невозможным подобные случаи.

Впрочем, есть у этой истории и свои потенциальные минусы. Как ранее заявлял военный эксперт Дмитрий Снегирев, при создании и использовании электронного реестра следует учитывать то, что российско-украинская война происходит не только на поле боя, но и в киберпространстве. Российские хакеры регулярно атакуют украинские и не только интернет-ресурсы, пытаясь получить нужную им информацию.

Электронный реестр учета военнообязанных, призывников и военнослужащих — это очень лакомый кусок для врага. А несанкционированный доступ хакеров из страны-агрессора (которые совершенно очевидно работают на ФСБ или ГУР) может повлечь за собой серьезные проблемы — и для военных на фронте в частности. Поэтому ключевым вопросом здесь является безопасность "Оберега", безопасность данных, которые в нем собраны. От этого зависит и успешность действий украинской армии. Впрочем, в Минобороны изначально отмечали, что занимаются этим вопросом очень серьезно.

Поскольку война продолжается, мобилизация в Украине также будет продолжаться. С электронным реестром она должна избавиться от того негатива, который окружал мобилизационный процесс, особенно через некоторое время после начала войны, когда все желающие пойти в армию добровольцами уже воплотили свое желание — и основным пополнением ВСУ стали именно мобилизованные.