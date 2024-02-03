Война в Украине и слабость США перед Путиным: интервью Каспарова

Российский оппозиционер Гарри Каспаров. Фото: FB/Гарри Каспаров

Мог ли Запад остановить путинское вторжение в Украину и когда Путин почувствовал себя полностью безнаказанным — в интервью «Новости». Live рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров .

Мог ли Запад остановить полномасштабное вторжение Путина в 2020-м или даже в 2021-м?

– Конечно. Многое можно было остановить из того, что произошло за последние 30 лет. Проблема в том, что к моменту окончания Холодной войны и победы свободного мира возникла ситуация, при которой победители расслабились.

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Запад оказался без стратегической цели, как бы Советский Союз развалился, Россия выглядела неспособной к каким-либо серьезным вызовам. И тогда Запад допустил грубую стратегическую ошибку, не выступив с новой инициативой видением мира.

В переломные и исторические моменты важно выйти из плана действий. Вот холодная война закончилась, мы победили. Что будет дальше? Администрация Клинтона тогда оказалась неспособна выступить с новым видением мира. Поднимались рынки, началось экономическое процветание, но какой-либо единой концепции развития мира не было.

И к концу второго срока Клинтона ситуация поменялась. Если взглянем на период его президентства, то в начале этого периода Америка была всемогущей. Могла делать практически все, что угодно: изменять мир и изменять ООН.

Билл Клинтон. Фото: ОП

В 95-м Клинтон имел двухпартийную поддержку Конгресса, чтобы не допустить начало российско-иранского ядерного сотрудничества. Но этого не сделал. Ну а зачем, если Ельцин сказал, что все будет хорошо!

Ну и, конечно, 1994 год, когда под давлением Запада, прежде всего американцев, Украина отдает свой ядерный арсенал. В тот момент он совокупно превышал английский, французский и китайский. Масштаб – третий в мире. Под какие гарантии это было сделано, мы все видели. Они оказались бумажками, которые ничего не стоили.

И здесь в 2000-х к власти приходит Путин, начинается Вторая Чеченская война, аккомпанирующая со взрывами в России, явно подготовленными ФСБ. К тому времени Аль-Каида готовится к удару по Америке. Ситуация начинает меняться. Все еще можно было что-то изменить, но Запад снова не был готов.

Что-то сделать пытался Буш и надо сказать, что его президентство, на мой взгляд, было гораздо лучше, чем многие считают. По крайней мере, он сумел задавить этот терроризм в зародыше. Хотя ситуация в Ираке и Афганистане была нестабильной, но по крайней мере они не вели себя так нагло, как сейчас.

А затем началась эпоха Обамы.

— Которая, к сожалению, продолжается и сейчас. Возобладала теория дружить со всеми, искать возможность договариваться. В этот момент начала формироваться новая ось зла, когда террористы, диктаторы и тоталитарная дрянь во всем мире понимают, что ей ничего не будет. И так в этот момент начинает вырисовываться контуры нового мира. Думаю, тогда и Путин для себя окончательно решает, что он может уйти подальше.

Барак Обама. Фото: pixabay.com

На самом деле он никогда не скрывал своих устремлений. Восстановление советского гимна в начале его президентства уже было ясно, что у него в голове.

А в 2005-м он откровенно сказал, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой ХХ века. Не думаю, что на тот момент он предполагал, что ему удастся зайти так далеко и Запад позволит ему все это сделать.

Сегодняшняя реальность отличается, скажем, от 30-х годов, когда поднимался Гитлер. На тот момент баланс сил был совершенно неочевидным. Сегодня Америка все равно является доминирующей силой.

Но несмотря на огромное военное, политическое, экономическое преимущество, США сегодня не имеют того, что их было в 40-х. Это политическая воля. Нет желания использовать его, чтобы держать мир в порядке. И так Путин пришел к выводу: можно делать все, что угодно.

Аннексия Крыма была четким свидетельством того, что Путин готов пойти как можно дальше?

– Конечно. Но к аннексии произошло событие, убедившее Путина, что ему ничего не будет. Это Сирия, и использование там Асада химического оружия по указанию Путина. У Обамы не было желания наказать Асада за это. Обама откровенно испугался, отступил, и Путин понял, что в общем-то, а что его останавливает?

Ну, а реакция на аннексию Крыма и на развязанную войну на востоке Украины была не просто позорной… Выяснилось, что за это вообще ничего не будет, и это тогда было названо санкциями!

Анексия Крыма. Фото: Wikimedia commons

Так что можно было бы остановить Путина? Конечно, можно было. Американцы знали, что вторжение будет и ничего не было сделано для его остановки.

Более того, 2 февраля генерал Милли, тогда командующий комитетом штабов, выступая в Конгрессе США на слушаниях, был против предоставления Украине какого-либо серьезного вооружения.

По мнению Пентагона, Украина не продержится и двух недель, и в результате все оружие достанется россиянам. Было просто противно слушать это от человека, который за полгода до того оставил американское оружие на миллиарды долларов в руках бандитов из талибана.

Кстати, вспомним позорный побег американцев из Кабула. Хотя эти банды вооруженных автоматами бородачей можно было разогнать одним американским десантным полком" И вот эти кадры американского бегства стали для Путина откровением. Слабость всегда провоцирует насильника.

В феврале 2022 года Путин был уверен, что ему ничего не будет.

– Да. Мы уже знаем, что американцы договаривались с Зеленским о создании правительства в изгнании и в то же время готовы были общаться с путинскими марионетками. Все эти "байдены", "шольцы" – к сожалению, эти люди оказались не способны на исторические решения.

Вторжение армии РФ. Фото: Associated Press

Хотя могли ввести жесточайшие санкции, конфискацию активов, выселение российских дипломатов. Чтобы Путин понял, сколь велика будет его цена перехода украинской границы.

И так цена перехода границы оказалась более масштабной.

— Ужасные потери, тысячи погибших, миллионы беженцев и огромные разрушения. Более того, после Украины произошла война в Израиле. Именно слабость Запада спровоцировала Путина, иранских бандитов, Венесуэлу, тоже уже на грани взрыва, Китай облизывается на Тайвань... Это результат слабости Запада и его цена поднимается каждый день.

Ближний Восток, где уже погибли трое американских солдат, десятки раненых. Американские базы и дальше находятся под обстрелами от рук каких-то оборванцев-хуситов. Я понимаю, когда американские солдаты погибали в войне с японским флотом или с германскими танками.

Но хустить – это сборище бандитов и американцы не могут их разогнать? Всем известно, где находятся иранские базы. Удар по ним уже не является опцией? Все бы кончилось, Америка настолько сильнее, что никаких вопросов ни у кого не будет. Но опять же на это нет политической воли.

Если вернуться в феврале 22 года, то интересно, а в каком мире собирался Запад жить дальше, если бы российское вторжение было успешным?

– А он так далеко не думает. На Западе за последние 30 лет сложился менталитет в стиле "не трогайте меня, давайте договариваться". Поэтому все эти разговоры, которые мы будем защищать каждый сантиметр натовской территории, — это просто слова и бумажка.

Речь всегда о политической воле, бумажки ничего не означают. Если Америка не готова помочь победить Украину, никто не будет защищать Литву. Цена тогда будет другой: на войну нужно будет посылать своих солдат.

Пентагон. Фото: Reuters

За 2 года полномасштабного вторжения США так и не ответила на самый простой вопрос, в чем цель войны? До сих пор так и не произнесены слова, что Украина должна победить.

Поэтому можно заключить: нынешняя американская администрация не рассматривала окончание войны в свете возможной победы Украины. По их мнению, это может привести к геополитическим потрясениям, которых эта администрация не готова.

Именно поэтому можно объяснять, почему у Украины до сих пор нет самолетов, почему стоит Крымский мост? Кстати, этот мост является памяткой позора американской администрации. Украинцы могли бы его снести через неделю американскими ракетами. Это был бы удар не только по российской логистике, но и колоссальный удар по Путину и его репутации. Это ведь символ диктатора.

И вообще, если бы Америка дала Украине все оружие, которое обещала, война закончилась бы еще в прошлом году. После похода Пригожина в Москву.

Но вдруг выяснилось, что никто не дал оружия. Это, кстати, решило судьбу Пригожина. И русская элита сейчас чувствует себя королем горы. Мол, а какие проблемы у нас в принципе? Посмотрите на Байдена, который дрожит от ужаса, и на Шольца, который никак не может передать эти ракеты.

У нас есть проблема с системным кризисом всего мирового устройства. Украина – точка бифуркации, где все сходится.

И то, что война в Украине закончилась победой и разгромом российской армии и поднятием украинского флага в Севастополе еще в прошлом году — привело к тому, что война расползается.

Атака ХАМАС это тоже Путин. Все будет продолжаться. Не случайно Мадуро вспомнил о претензиях к соседней Гайане. Так устроена раковая опухоль, ее нужно вырезать. Чем раньше – тем лучше.

Видите какой-нибудь свет в конце тоннеля?

— Не хочу делать какие-то мрачные предсказания, но пока ситуация очень подвешена. Во многом она зависит от раскрутки президентских выборов Америки. Хотя повторение сценария Байден-Трамп достаточно вероятно и это позор для американской демократии.

Ведь один из кандидатов олицетворяет слабость, а второй криминальную коррупцию. Это будет тяжелым ударом для американской демократии и имиджа США в мире. Кроме этого вдохновит Путина, Си Цзиньпина, иранских ил на какие-то новые действия.

Но я считаю, что борьба Трампа с Никки Хейли не окончена. Побеждающая Трампа Хейли — изменение всего американского дискурса.

Последовательная сторонница рейганской политики и возвращение Америки в мир. И вот если Хейли будет в Белом доме, думаю, война закончится через полгода, а может и 3 месяца.

Поверьте, Путин будет сразу предлагать мирные условия, потому что не будет ни одного Крымского моста, нефть россияне больше не продадут, Китай забудет о Тайване, Мадуро станет по стойке смирно и сразу же прекратит кокаиновую торговлю.

Шансы Хейли далеко не безнадежны, хотя, конечно, у Трампа они гораздо выше.

Во второй части интервью с российским оппозиционером Гарри Каспаровым читайте, почему США до сих пор не выделили Украине финансирование, как РФ научилась обходить западные санкции и что вообще происходит в России на фоне больших потерь на войне против Украины.