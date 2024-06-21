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США разрешили Украине бить по территории РФ своим оружием, но при одном условии, — WP

21 июня 2024 12:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
У разрешения для Киева атаковать РФ есть нюанс, — WP
Пуск из американской РСЗО HIMARS. Фото иллюстративное: оф.сайт армии США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по тыловой военной инфраструктуре России на расстояние менее 100 километров от границы. Под ограничения попали дальние военные объекты российских сил.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Со ссылкой на украинских чиновников газета пишет, что это разрешение позволяет Украине сократить количество вражеских ударов, однако удары по главным аэродромам ВКС РФ до сих пор остаются невозможным. В основном это касается аэродромов подскока для тактической авиации, где базируются носители КАБ Су-30 и Су-24.

Чиновники США заявили журналистам, что заявления украинской стороны о менее 100 км — ошибочные. По словам пресс-секретаря Министерства обороны США Чарльза Дитца, Штаты разрешили Украине бить американским оружием по тем районам, куда прибывают российские силы.

"Речь идет не о географии или каком-то радиусе, а о том, что Украина может нанести ответный удар по силам, которые обстреливают ее с территории РФ", — говорит Дитц.

В материале американские журналисты называют неспособность Украины отогнать российские истребители и фронтовые бомбардировщики от прифронтовых городов главным недостатком изменения политики США.

Напомним, недавно Джейк Салливан заявил, что Украина может наносить удары американским оружием "в любом месте" на территории России, а не только по враждебным силам на пограничье Слобожанщины.

Как известно, Белый дом в конце мая негласно предоставил Украине разрешение наносить удары по территории России, но тогда это касалось исключительно защиты Харьковской области.

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