Российские ракеты стали хуже и менее точными – причины

Место падения ракеты в Воронежской области РФ. Фото: росСМИ

В последние недели российские ракеты и авиабомбы начали падать не там, куда их запускали войска страны-агрессора, а на территории самой России. Что происходит, в чем причины и не испугают ли эти случаи самих россиян — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Бомбардировка Воронежчины. И не только

Одно время, задолго до российско-украинской войны в интернете появился такой анекдот о том, что жители Воронежа попросили Владимира Путина разбомбить их город — потому что прочитали новость о том, что Россия будет восстанавливать разбомбленный ею же грузинский город Цхинвали во время "войны 08.08.08". Мем "бомбить Воронеж" стал одной из самых известных интернет-шуток, но после начала полномасштабной войны России против Украины эта шутка постепенно стала превращаться в суровую реальность. Потому что российские ракеты и бомбы начали падать не только на территорию Украины, но и на российские регионы.

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К тому же, по иронии судьбы, одна из ракет упала — и уничтожила целую улицу в селе, унеся, по неофициальным данным, жизнь почти десятка человек — именно в Воронежской области. А уже в январе произошло два знаковых инцидента. Во-первых, пара ракет упала в Краснодарском крае РФ, во-вторых, российская система ПВО так "успешно" отработала против якобы украинских дронов, попавших в жилой дом посреди Белгорода.

Что же такое происходит в российской армии, в российском военно-промышленном комплексе, что ракеты начали бить по своим же городам и селам? Это единичные, не связанные между собой случаи или системная проблема оккупантов?

Фактор советский

Известный военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, отметил, что на подобные инциденты, уже имеющие вид настоящей системы, влияют несколько различных факторов. Один из самых очевидных — это состояние самих боеприпасов.

Если обратить внимание на то, какие ракеты не долетают до места назначения, а падают еще до пересечения границы, то можно выделить несколько очень интересных категорий. Это, во-первых, ракеты в зенитно-ракетные комплексы С-300, которыми россияне из Белгородской области обстреливают Харьков и окрестности, а во-вторых — крылатые ракеты Х-22.

Что С-300, что Х-22 — это ракеты, которые были разработаны и выпускались еще в советские времена, к тому же, не в конце существования СССР, а еще в 70-х годах прошлого века. Гарантийный срок их хранения давно истек. То есть, по большому счету, эти ракеты уже не полноценные военные боеприпасы. Но зачем же тогда Россия использует их во время атак на Украину, подвергая опасности своих граждан?

По словам Снегирева, здесь есть две причины. Первая — это то, что оккупантам важно создать картину массовости ударов по украинским городам и селам. А тех же ракет к комплексам С-300 на складах в России еще около 2,5 тысячи. Вторая — это то, что Кремль таким образом по сути осуществляет бесплатный процесс утилизации боеприпасов. Их в любом случае пришлось бы уничтожать — вот россияне и решили две проблемы одним махом.

Факторы военные

Есть еще несколько причин, уже имеющих непосредственное отношение к нынешней российско-украинской войне. Об этом свидетельствует хотя бы то, что не долетали до украинской территории и ракеты Х-101, которые прямо сейчас россияне производят на своих заводах. То есть, падают совершенно новые ракеты.

Это свидетельствует о том, что россияне в условиях жестких санкционных ограничений не смогли компенсировать потерю всех технологических цепочек — а те комплектующие, которые заменили подсанкционные, не столь надежны, оригинальны. Кроме того, отметил Дмитрий Снегирев, есть информация, что у России могли сократить время на изготовление таких ракет. Что также отражается на качестве этих боеприпасов.

Еще два фактора касаются готовности как самолетов, так и управляющих ими пилотов. Снегирев напомнил, что оккупационная армия потеряла на нынешней войне около 200 летчиков — это очень серьезный показатель, а подготовка таких военных кадров очень дорогостоящий и длительный по времени процесс. Так что вполне вероятно, что ракеты падают на Кубань и Воронежчину из-за действий самих летчиков.

Или из-за неудовлетворительного состояния самолетов. Потому что за два года полномасштабной войны оккупанты потеряли большое количество современных самолетов и вынуждены использовать ту технику, которая остается на складах. То есть, которая, возможно, не проходила полноценные проверки, ремонты и модернизацию.

Россияне будут терпеть

Итак, подытоживая эти случаи, которые, как уже было сказано, являются частью большой системной проблемы российского министерства обороны — можно сказать, что подобные случаи будут продолжаться и в будущем. Более того, их количество, скорее всего, будет расти.

Но, уверен Дмитрий Снегирев, даже то, что ракеты в буквальном смысле начали падать россиянам на головы — они все равно не выйдут на массовые протесты против как самой войны, так и ее инициатора, Владимира Путина.

Во-первых, показатели поддержки как "СВО", так и диктатора достаточно высоки. Во-вторых, и это главное в истории с "бомбардировкой Воронежа" - пропаганда приучила россиян терпеть любые невзгоды. Как оказалось, даже такие, какие ракеты с неба. Поэтому жители приграничных регионов РФ и дальше будут приносить жертвы военному молоху Кремля.