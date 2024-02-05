Когда закончится война в Украине: интервью Каспарова

Российский оппозиционер Гарри Каспаров. Фото: FB/Гарри Каспаров

Почему США до сих пор не выделили Украине финансирование, как РФ научилась обходить западные санкции и что вообще происходит в России на фоне больших потерь на войне против Украины — в интервью Новини.LIVE рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

В первой части интервью читайте Мог ли Запад остановить путинское вторжение в Украину и когда Путин почувствовал себя полностью безнаказанным.

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Почему Запад и Штаты так испугался России, обладая такой экономической, военной и политической мощью? Ядерного оружия?

— Не, ядерное оружие — это страшилка для публики. Тут больше геополитический страх. США живут по менталитету Киссинджера. Мол, есть три центры мира – Вашингтон, Пекин и Москва. И ослабление одного из них — станет проблемой.

Представим себе, что Украина побеждает, вероятность падения путинского режима начинает стремиться к 100%. Диктатор не выдерживает военных поражений. Последствия — вероятно, распад России и усиление Китая. А это плохо.

Значит, надо держать баланс. Но это попытка делать баланс по лекалам ХІХ-ХХ века и в наше время они не работают. К сожалению, те, кто сегодня управляют американской политикой, не в состоянии сделать эту проекцию на 21 век. Это первая проблема.

Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Вторая проблема — внутрення. Администрация Байдена как продолжение администрации Обамы, хотела быть занята внутренними проблемами. Это сильно левая повестка, связанная с отказом от углеводородов, извинение структуры общества… В этой истории, Америка, участвующая в истории мировых проблем, не вписывается.

В условиях, где сошлись эти два вектора — геополитический страх и внутрення повестка — возникает ситуация, в которой победа Украины и разгром путинской России выглядят как предвестник катастрофы.

Это означает хаос, большое вовлечение Америки в мировые проблемы и отказ от упрощенных схем восприятия мира, которую навязывает левая повестка в Америке. Вот это реальные причины. Все остальное — это защитный экран.

На своей странице в фейсбук вы пишете, что американская администрация в лице "голубей мира" ведет некие закулисные переговоры с Москвой.

— Я как бы не присутствовал при этих переговорах, но совершенно очевидно: что-то происходит.

Разного рода переговоры велись и ведутся. Ключевым человеком со стороны США есть директор ЦРУ Джозеф Бернс. Он профессиональный дипломат, который еще в 90-е выступал против расширения НАТО.

Не сомневаюсь, что именно Бернс дал обещание не использовать американское оружие против российских объектов.

Поэтому стоит Крымский мост.

Удар по Крымскому мосту. Фото: Roman Dmitriyev/AFP

Очень хотел бы увидеть и Бернса, и Джека Салливана в Конгрессе США, дающих показания с рукой на Библии. Это значит, что их ложь означала бы потенциальное уголовное преследование. Но увы, республиканцы сегодня как бы к этому к этому не готовы.

Очевидно, что пытались достигнуть каких-то договоренностей. Наиболее вероятное из того, что я знаю и что никогда не опровергала администрация, — это попытка зафиксировать линию разделения.

Такая себе Восточная и Западная Германия. В качестве как бы пряника — принять вот ту свободную Украину в НАТО и дать какие-то деньги из конфискованных российских денег.

Но Путин это не согласен. Он понимает, зачем на это соглашаться, если можно взять больше. Паралич американской администрации означает, что у него будут шансы просто двигаться дальше. А санкции — это вода в решете.

Кстати, как Россия обходит санкции?

— Санкционный Режим обходят совершенно законно, перенаправлением экспорта в третьи страны. Причем это страны, которые защищают Украину полностью. Например, Эстония, Латвия, Финляндия, Польша. Уже не говорю про Германию.

Дальше товары переправляются в Центральную Азию. Казахстан, Киргизстан, который уже стал просто центром торговли, показывая десятикратное увеличение объёмов торговли с Евросоюзом.

Санкции против РФ. Фото: РосСМИ

То есть все все понимают, но в свободном мире это остановить невозможно из-за отсутствия политических решений. Война означает, что вы воюете и всячески мешаете своему врагу добиться его цели. Но никаких принципиальных решений о том, что Европа воюет нет. Лучше пусть Путин получает деньги, на которые он будет создавать оружие и убьет наших солдат через 2 года.

Или же основной российский нефтяной экспорт идет не через Новороссийск, а через север, через Датский пролив. Трудно закрыть его или установить такую пошлину, чтобы России было невыгодно торговать? Да, Россия подаст там куда-то, в ВТО, например, и через 3 года решит вопрос. Но сегодня торговли не будет.

Что делал Рейган? Договаривался с сауддитами, подняли добычу нефти и Союз разорился. Потому, что цель была поставлена: империя зла и с ней надо бороться. Сегодняшние цели расплываются. Нет ответа на вопрос: за что мы воюем?

Многих в Украине интересует, а что происходит с американской помощью? Это даже не в чистом виде помощь. Вот Эстония помогает Украине, отдавая все, что есть на складе. Польша дает, что есть.

А американская помощь — специфическая. Пентагон не помогает бескорыстно. Он посылает то, что может заменить на складе. Вот поставили со склада старое — обратно положили новое. Поэтому из тех 61 миллиардов долларов, 35 — останется в США. Это деньги для американской индустрии.

То есть, в США остается половина выделенной Украине помощи?

— Нет проблемы на сегодня послать оружие. Его завались просто. В калифорнийской пустыне стоят 2,5 тыс танков, разные марки самолетов, которые не используются. В Марокко недавно отправили сотню з лишним танков, а в Украину — 31. Как это можно объяснить вообще?

Американский танк Abrams. Фото: defense.gov

Ресурс Америки без всякого Конгресса и без всяких решений — бесконечен. Если администрация Байдена хотела бы, чтобы она война была выиграна, это оружие было бы передано Украине.

Для это не нужно никакое решение Конгресса. Оно списывается по сути за $1. Но мы этого не видим, а видим перетягивание каната. Демократы обвиняют республиканцев и наоборот. Там Трамп, здесь Байден, который кстати, еще у власти. И его администрация 2 года не дает Украине оружие, которое могло бы решить войну.

В этом ключе, каким может финал войны России в Украине и когда это случится?

— Тут важно разобраться с самой семантикой слова война. Война же началась в 2014 году, ей уже 10 лет. Поэтому сейчас мы говорим о перемирие, про остановку боевых действий или про окончание войны?

Война закончится не скоро. Война кончится только разгромом путинской России и крахом путинского режима. Никаких других вариантов окончания войны и восстановление территориальной целостности Украины нет по определению. В этом году война не закончится.

Возможна ли остановка боевых действий? Наверное, возможна, потому что ресурсы с обеих сторон не бесконечны. Как бы там Путин не надувал щеки, но и российские ресурсы не бесконечны.

Да, у России 140 миллионов населения, в Украине 40 миллионов. Понятно, что это другой потенциал. Но Путин все-таки не идет на риск массовой мобилизации в Москве в Петербурге. Большие центры пока не затронуты. Да, там кого-то выдергивают, но не массово. А это 10 миллионов вокруг Петербурга и 30 миллионов — вокруг Москвы.

Выпадает довольно большой пласт потенциальных резервистов. Плюс в России начинает чувствоваться кадровый голод, как-то чувствуются санкции, будет какая-то конфискация средств. Кстати, мы говорим про конфискацию и удивительно, что на Западе никто не может точно сказать, сколько денег находится под их контролем. Называется цифра в 300 миллиардов. Но поверьте, она условная.

В Америке называют цифру в 38 миллиардов, хотя Минфин утверждает, что контролирует только 5 млрд.

Европа сейчас ограничилась тем, что она конфискует проценты от российских активов. 300 миллионов евро конфисковали, но это смешно.

Что сейчас происходит в России и в Кремле, в частности на фоне больших потерь РФ в войне?

— Думаю, реальные потери перевалили за 300 тыс. Украинские цифры достаточно объективны. Другое дело, что Украина тоже несет огромные потери. Но Россия устроена так, что все происходящее за пределами Москвы и Петербурга — не сильно видно.

Владимир Путин. Фото: РосСМИ

Потому Путин всячески избегает массовой мобилизации в первую очередь в Москве и Московской области. Да, есть гробы, инвалиды, но на общем фоне все это пока не заметно. А то, что происходит там в деревнях Челябинской области или в той Бурятии, где наверное, и мужчин уже не осталось, так этого не видно. Далеко от Москвы.

Экономически, у России еще есть ресурс. Не будем забывать, что военная экономика дает определенный всплеск, плюс военное производство научилось как-то обходить санкции. Уровень жизни в больших городах и мегаполисах не стал критическим.

Теперь по поводу Кремля. Перед украинским выступлением в прошлом году и походом Пригожина на Москву — там была паника. Те, кто стояли за ним, выступали за окончания войны и за возвращение к нормальной жизни.

На сегодняшний эта группа ведет себя тише воды ниже травы. Основной бизнес в России связан с войной, поэтому российские элиты сплотились вокруг Путина. Ведь война — это источник дохода.

В России ведь коррупция не проблема, а система. Поэтому пока нет прямой угрозы военного разгрома, она не просматривается, элиты будут вокруг Путина.