Битва за Авдеевку, как ВСУ держат оборону

Украинский военный в Авдеевке. Фото: Reuters/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Северо-западный пригород оккупированного Донецка сейчас является самой горячей точкой на карте театра военных действий. О том, как ВСУ держат оборону и уничтожают врага — в пятом, заключительном материале сегодняшней серии, посвященной Дню Вооруженных сил Украины.

Война за Авдеевку до 24 февраля 2022-го

В отличие от других городов, о которых идет речь в нашем цикле материалов о героической обороне Вооруженных сил Украины, для Авдеевки война не началась в день полномасштабного вторжения российских войск. Причем даже буквально — боевые действия в районе этого населенного пункта начались еще 21 февраля, в день признания Российской Федерацией независимости квазигосударств "ДНР" и "ЛНР".

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А вообще-то бои между подконтрольной Украине Авдеевкой и оккупированным россиянами Донецком продолжались на протяжении всех семи лет, разделивших завершение донецкой войны 2014-15 годов и начало полномасштабной российско-украинской войны, которая продолжается до сих пор.

Пик тех боевых действий имел место весной 2016 года. После этого Вооруженные силы Украины постепенно начали оттеснять оккупантов в направлении Ясиноватой и Донецка. Именно в таких условиях, в условиях форпоста и настоящей крепости Авдеевку и застал начало войны.

"Мясные штурмы" Авдеевки

Вся история боевых действий в районе Авдеевки означала еще одну важную деталь. Украинская армия обустраивала оборонительные укрепления на этом направлении все эти годы с 2014 по 2022 годы. Поэтому россиян ждал неприятный сюрприз в виде эшелонированной обороны, чему помогал и промышленный ландшафт.

Во-первых, терриконы, расположенные на украинской части этого участка фронта, позволяли контролировать территорию, подконтрольную врагу. Поэтому россияне отчаянно пытались взять под контроль хотя бы один террикон и даже в своем классическом пропагандистском стиле заявляли о победе в боях за эти объекты.

Во-вторых, мощной линией обороны стал Авдеевский коксохимический завод. Бои весны 2022 за Мариуполь, бои на территории завода "Азовсталь", продемонстрировали, что промышленная зона может и должна быть удобными объектами для обороны сама по себе. Именно так и произошло, о Авдеевском коксовом россияне уже не первый месяц фактически стирают свои войска.

"Стирают" потому, что оккупанты не сделали выводов ни из бахмутской "победы", ни из угледарского поражения. Так что продолжили наступать, полагаясь прежде всего на численное преимущество. Эта тактика уже получила собственное название — "мясные штурмы", когда враждебные позиции просто забрасываются собственной живой силой.

Смена тактики оккупантов

Впрочем, через некоторое время стало ясно, что россияне решили несколько видоизменить формат наступления на Авдеевку. От "мясных штурмов" оккупанты полностью не отказались, но в основном бросают в них людей, мобилизованных на оккупированных украинских территориях — их, как людей второго сорта (такое отношение к жителям Донбасса в России никто уже особо и не скрывает), никому не жаль.

Кадровая же российская армия пытается действовать более осторожно и "энергоэкономнее". Это можно назвать "волновыми атаками", когда россияне постоянно штурмуют позиции ВСУ, держат в напряжении украинских защитников — но делают это малыми штурмовыми группами, состоящими из подготовленных военных.

Эта тактика тоже не принесла особой выгоды оккупантам, но битва за Авдеевку продолжается. И вооруженные силы Украины продолжают держать оборону, держать очередную украинскую крепость. Крепость, защищающая собой и тыловые регионы, до которых у россиян после Бахмута и Угледара уже нет сил дотянуться.