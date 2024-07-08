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В Днепре раздались взрывы — что известно

8 июля 2024 23:46
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Чекарёва Мария
редактор
Вечерние взрывы в Днепре 8 июля — что известно об обстреле
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: c4.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы прогремели в Днепре сейчас, поздно вечером в понедельник, 8 июля. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о ракете в направлении города.

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Что известно о взрывах в Днепре поздно вечером 8 июля

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 23:09. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. В 23:38 стало известно, что в направлении Днепра с юга летит ракета.

Россияне выпустили в направлении Днепра ракету
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Взрывы прогремели в городе в 23:44. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

В Днепре раздались взрывы
Скриншот сообщения Telegram-канала "Суспільне Дніпро"

Комментариев от ОВА и городских властей касательно этого обстрела пока не было.

Напомним, в первой половине дня, 8 июля, россияне нанесли ракетный удар по Киеву. От вражеских обстрелов потерпели разрушения объекты во многих районах столицы. Есть попадание в корпус детской больницы "Охматдет". По последним данным, известно о 27 погибших и более 84 раненых. Среди жертв трое детей.

Ранее удар по детской больнице "Охматдет" прокомментировали в Минздраве. В ведомстве отметили, что в результате этой атаки по меньшей мере два человека погибли, а еще полсотни получили ранения.

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