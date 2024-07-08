Вечерние взрывы в Днепре 8 июля — что известно об обстреле

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: c4.com.ua

Взрывы прогремели в Днепре сейчас, поздно вечером в понедельник, 8 июля. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о ракете в направлении города.

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Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 23:09. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. В 23:38 стало известно, что в направлении Днепра с юга летит ракета.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Взрывы прогремели в городе в 23:44. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Скриншот сообщения Telegram-канала "Суспільне Дніпро"

Комментариев от ОВА и городских властей касательно этого обстрела пока не было.

Напомним, в первой половине дня, 8 июля, россияне нанесли ракетный удар по Киеву. От вражеских обстрелов потерпели разрушения объекты во многих районах столицы. Есть попадание в корпус детской больницы "Охматдет". По последним данным, известно о 27 погибших и более 84 раненых. Среди жертв трое детей.

Ранее удар по детской больнице "Охматдет" прокомментировали в Минздраве. В ведомстве отметили, что в результате этой атаки по меньшей мере два человека погибли, а еще полсотни получили ранения.