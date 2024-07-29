Взрывы в Харькове ночью 29 июля — что известно о вражеской атаке

В Харькове была слышна серия взрывов — что известно об обстреле
Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в понедельник, 29 июля. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.
В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали о пусках КАБов.
Что известно о взрывах в Харькове ночью 29 июля
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще вечером 28 июля в 21:16. Первый ночной взрыв был слышен в городе в 01:26. В 03:03 в Воздушных силах ВС Украины предупредили о пусках КАБов тактической авиацией в Харьковской области.
Следующая серия взрывов раздалась в 03:40. Вероятно, эти взрывы прогремели за городом.
Напомним, ночью в понедельник, 29 июля, некоторые области Украины оказались в опасности из-за очередной атаки ударных БпЛА. В частности, вражеские БпЛА фиксировались в пределах Энергодара, Днепропетровской и Кировоградской областей. Также под угрозой дронового удара находилась Черкасская область.
Ранее мы сообщали, что днем воскресенья, 28 июля, в Харькове прогремели взрывы. Россияне нанесли по городу два ракетных удара.
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