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В Харькове была слышна серия взрывов — что известно об обстреле

29 июля 2024 03:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Харькове ночью 29 июля — что известно о вражеской атаке
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: volyn24.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в понедельник, 29 июля. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали о пусках КАБов.

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Что известно о взрывах в Харькове ночью 29 июля

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще вечером 28 июля в 21:16. Первый ночной взрыв был слышен в городе в 01:26. В 03:03 в Воздушных силах ВС Украины предупредили о пусках КАБов тактической авиацией в Харьковской области.

Ночью 29 июля россияне совершили пуски КАБ в Харьковской области
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Следующая серия взрывов раздалась в 03:40. Вероятно, эти взрывы прогремели за городом.

Взрывы в Харькове ночью 29 июля
Скриншот сообщений Telegram-канала Новини.LIVE

Напомним, ночью в понедельник, 29 июля, некоторые области Украины оказались в опасности из-за очередной атаки ударных БпЛА. В частности, вражеские БпЛА фиксировались в пределах Энергодара, Днепропетровской и Кировоградской областей. Также под угрозой дронового удара находилась Черкасская область.

Ранее мы сообщали, что днем воскресенья, 28 июля, в Харькове прогремели взрывы. Россияне нанесли по городу два ракетных удара.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине

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