Взрывы в Харькове ночью 29 июля — что известно о вражеской атаке

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: volyn24.com

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в понедельник, 29 июля. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали о пусках КАБов.

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Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще вечером 28 июля в 21:16. Первый ночной взрыв был слышен в городе в 01:26. В 03:03 в Воздушных силах ВС Украины предупредили о пусках КАБов тактической авиацией в Харьковской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Следующая серия взрывов раздалась в 03:40. Вероятно, эти взрывы прогремели за городом.

Скриншот сообщений Telegram-канала Новини.LIVE

Напомним, ночью в понедельник, 29 июля, некоторые области Украины оказались в опасности из-за очередной атаки ударных БпЛА. В частности, вражеские БпЛА фиксировались в пределах Энергодара, Днепропетровской и Кировоградской областей. Также под угрозой дронового удара находилась Черкасская область.

Ранее мы сообщали, что днем воскресенья, 28 июля, в Харькове прогремели взрывы. Россияне нанесли по городу два ракетных удара.